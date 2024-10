Brock Lesnar के खिलाफ WWE दिग्गज का है शर्मनाक रिकॉर्ड; मिली सिर्फ एक जीत, दिया बड़ा बयान

Undertaker on Bad Record Against Brock Lesnar: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) ने सालों तक रेसलिंग की और इसी बीच ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) उनके सबसे बड़े विरोधियों मे से एक रहे। टेकर की WrestleMania स्ट्रीक को भी ब्रॉक ने ही तोड़ा था। द बीस्ट के पास प्रीमियम लाइव इवेंट में टेकर के खिलाफ 4-1 की बढ़त है। कई सारे लोगों ने शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा।

लैसनर ने दिग्गज को No Mercy 2002, No Mercy 2003, WrestleMania XXX और Hell In A Cell 2015 में हराया है। इसी बीच अंडरटेकर को सिर्फ SummerSlam 2015 में ब्रॉक पर जीत मिली। इसी विषय पर अब दिग्गज ने बड़ा बयान दिया। Six Feet Under with Mark Calaway शो के हालिया एडिशन में द अंडरटेकर ने ब्रॉक लैसनर को लेकर बात की। टेकर ने माना कि द बीस्ट के खिलाफ उनका रिकॉर्ड एकदम शर्मनाक है लेकिन उन्होंने हमेशा लैसनर के साथ काम करने पर आनंद महसूस किया है। उन्होंने इस विषय पर बात करते हुए कहा,

"मेरा रिकॉर्ड ब्रॉक लैसनर के खिलाफ उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें प्रीमियम लाइव इवेंट में सिर्फ एक ही बार हराया है लेकिन मैंने उनके साथ काम का भरपूर आनंद लिया।"

WWE दिग्गज द अंडरटेकर का ब्रॉक लैसनर के साथ कैसा रिश्ता है?

WWE दिग्गज द अंडरटेकर और ब्रॉक लैसनर भले ही ऑन-स्क्रीन बड़े दुश्मन रहे हैं लेकिन असल जीवन में दोनों अच्छे दोस्त हैं। टेकर ने Inside The Ropes के साथ बात करते हुए बताया कि लैसनर के साथ हमेशा से ही वो क्लोज रहे हैं। उन्होंने ब्रॉक को 2004 में रेसलिंग छोड़ने के फैसला लेने पर अपनी राय भी दी थी। दिग्गज ने इस विषय पर बात करते हुए कहा,

"ब्रॉक लैसनर और मैं हमेशा से ही क्लोज रहे हैं। जब वो पहली बार WWE में आए थे, तो हमने कई बार साथ बैठकर चीज़ों के बारे में बात की। शुरुआत में जब वो कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। जब लोग उन्हें बोल रहे थे कि 'आप गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।' मैंने उन्हें इसके विपरीत सलाह दी।"

