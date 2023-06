WWE Money in the Bank में आखिरकार होगी पूर्व चैंपियन की वापसी? रिपोर्ट में आया अहम अपडेट

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) 1 जुलाई को लंदन के o2 एरीना में आयोजित होगा। पिछले कई महीनों से अफवाहें सामने आ रही थी कि WWE, एलए नाइट (LA Knight) को अगला मिस्टर Money in the Bank बनाना चाहती है। हाल ही में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है।

SmackDown स्टार एलए नाइट को पिछले कुछ समय से WWE यूनिवर्स का बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, इसके बावजूद अभी तक उन्हें कोई खास पुश नहीं मिला है। MITB में जीत से वो ब्लू ब्रांड के टॉप पर पहुंच सकते हैं। BWE द्वारा Ringsidenews की रिपोर्ट के अनुसार, हो सकता है अब यह न हो लेकिन एलए नाइट अभी भी एक ऐसा नाम है, जो Money in the Bank ब्रीफ़केस जीतने की दौड़ में सबसे आगे हैं। कंपनी के अंदर एक सोर्स ने बताया है कि नाइट के अलावा कोई और नाम भी चर्चा में हैं।

. @Bub3m16 Money in the Bank won't be complete without Drew McIntyre. He HAS to be there.

हालांकि, एलए नाइट के अलावा कौन इस ब्रीफ़केस को जीतने की दौड़ में आगे है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यह कोई एक ऐसा सुपरस्टार भी हो सकता है, जो इवेंट के लिए चुना भी नहीं गया हो। ड्रू मैकइंटायर, WrestleMania के बाद से अभी तक नहीं दिखे हैं। हो सकता है अगर उनके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मतभेद सुलझ जाएं, तब कंपनी भी उन्हें बड़ा पुश दे। ड्रू यूके से हैं, Money the Bank ब्रीफ़केस को जीतकर वो होम क्राउड को चीयर करने का बड़ा मौका दे सकते हैं।

WWE Money in the Bank में वापसी कर सकते हैं Drew McIntyre?

WWE, लंदन में कई सालों बाद प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट कर रही है, ड्रू मैकइंटायर निश्चित ही अपने होम टाउन क्राउड के सामने परफ़ॉर्म करना चाहेंगे। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी कि कंपनी और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ पॉजिटिव बातें शुरू हो गई हैं। मैकइंटायर ने पिछले साल यूके में हुए Clash at the Castle शो को मेन इवेंट किया था।

Money the Bank में कई चौंकाने वाली चीजें देखने मिल सकती है। ड्रू, थंडरडोम एरा में WWE चैंपियन बने थे। वो कई बार साफ कह चुके हैं कि वो लाइव क्राउड के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। हालांकि वो Clash at the Castle में वो रोमन रेंस के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes