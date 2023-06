WWE Money in the Bank 2011 हाइलाइट्स: John Cena चौंकाने वाली हार के कारण हुए थे कंपनी से फायर, दिग्गज विवादित तरीके से बना चैंपियन

Money in the Bank 2011: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2011) इवेंट काफी जबरदस्त रहा था। इसे WWE इतिहास में हमेशा ही फैंस द्वारा याद रखा जाएगा। इस शो में दो बेहतरीन लैडर मैचों का आयोजन हुआ। साथ ही फैंस को नए चैंपियंस मिले और मैचों का अंत विवादित तरीके से देखने को मिला। जॉन सीना (John Cena) और रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) जैसे दिग्गज अपने टाइटल गंवा बैठे। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2011 इवेंट की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2011 हाइलाइट्स

डार्क मैच:

- सैंटिनो मारेला और व्लादिमीर कोज़लोव ने एक टैग टीम मैच में न्यू नेक्सस और माइकल मैकगिलिकटी को हराया।

मुख्य शो:

- कोडी रोड्स, डेनियल ब्रायन, हीथ स्लेटर, जस्टिन गेब्रियल, केन, सिन कारा, शेमस और वेड बैरेट के बीच SmackDown का Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। ब्रायन ने अंत में वेड बैरेट के सिर पर जबरदस्त किक लगाई और लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस निकालते हुए बड़ी जीत दर्ज की। ब्रायन के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन पर इसे कैश-इन करने का मौका आ गया।

- कैली कैली और ब्री बैला के बीच डीवाज़ चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। इस मैच में कैली ने अपना फिनिशर K2 ब्री पर लगाया और पिन करके जीत दर्ज की।

- बिग शो और मार्क हेनरी के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। दोनों ही जायंट्स का यह मैच तगड़ा रहा। हेनरी ने बिग शो पर दो जबरदस्त रनिंग स्प्लैश लगाए और पिन करके जीत दर्ज की। मैच के बाद मार्क ने दिग्गज के पैर के बीच चेयर फंसाई और इसपर जंप किया। उन्होंने बिग शो को चोटिल कर दिया।

- एलेक्स राइली, जैक स्वैगर, कोफी किंग्सटन, अल्बर्टो डेल रियो, एवन बॉर्न, आर-ट्रुथ, द मिज़ और रे मिस्टीरियो के बीच Raw का Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुए इस मुकाबले में डेल रियो ने मिस्टीरियो को अंत में धराशाई किया और ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

- रैंडी ऑर्टन और क्रिश्चियन के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। इस मैच में शर्त थी कि अगर ऑर्टन डिसक्वालीफाई हुए थे, तो वो टाइटल हार जाएंगे। मैच में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। रैंडी ने क्रिश्चियन पर लो-ब्लो लगाया और DQ द्वारा मैच का अंत हुआ। इसी वजह से क्रिश्चियन नए चैंपियन बन गए। मैच के बाद ऑर्टन ने उनपर बुरी तरह हमला किया और उन्हें अनाउंसर्स टेबल पर दो RKO दिए। खैर, क्रिश्चियन विवादित तरीके से चैंपियन बनने में सफल रहे।

- जॉन सीना और सीएम पंक के बीच WWE चैंपियनशिप मैच हुआ। इस मैच में अगर सीना टाइटल हारते, तो वो कंपनी से फायर हो जाते। साथ ही यह सीएम पंक का WWE में यह आखिरी मैच था क्योंकि उन्होंने नया कान्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। मैच में मैकमैहन और जॉन लॉरिनाइटस ने इंटरफेयर करके सीना की मदद की। सीना ने पंक को सबमिशन में फंसाया और इसी बीच विंस ने जॉन को बैल बजाने के लिए कहा। सीना ने होल्ड को तोड़ा, क्योंकि वो ऐसे जीत दर्ज नहीं करना चाहते थे। सीना ने लॉरिनाइटस पर हमला किया। पंक ने इसका फायदा उठाया और अपना फिनिशर GTS लगाया। साथ ही पिन करके जीत दर्ज की और नए चैंपियन बन गए। मैकमैहन ने अल्बर्टो डेल रियो को कान्ट्रैक्ट कैश-इन करने का ऑर्डर दिया। इसी बीच सीएम पंक ने डेल रियो पर हमला किया और फैंस के बीच से चले गए। सीना की हार चौंकाने वाली रही। हालांकि, WWE से फायर होने के थोड़े समय बाद ही उनकी वापसी हो गई थी।

