WWE Money in the Bank 2013 हाइलाइट्स: Roman Reigns और उनके साथी ने जीता चैंपियनशिप मैच, John Cena ने दिग्गज को हराकर लिया बदला

Money in the Bank 2013: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2013) इवेंट काफी यादगार रहा था। इस शो में दो बेहतरीन लैडर मैच देखने को मिले थे। इसके अलावा कुछ टाइटल मैचों का आयोजन भी किया गया था। जॉन सीना (John Cena), रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) और रोमन रेंस (Roman Reigns) जैसे बड़े रेसलर्स शो में दिखे थे। इस आर्टिकल में हम WWE Money in the Bank 2013 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2013 हाइलाइट्स

प्री-शो

- द शील्ड और द उसोज़ के बीच WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ। इस तगड़े मैच के अंत में द शील्ड के रोमन रेंस ने जिमी उसो पर स्पीयर लगाया और पिन करके जीत हासिल की। साथ ही चैंपियनशिप रिटेन रखी।

मुख्य शो:

- सिजेरो, कोडी रोड्स, डीन एम्ब्रोज़, जैक स्वैगर, फैन्डैंगो, डेमियन सैंडो और वेड बैरेट के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। कोडी रोड्स अंत में ब्रीफकेस निकालने वाले थे लेकिन डेमियन ने आकर लैडर को गिराया और खुद कॉन्ट्रैक्ट को निकालकर जीत दर्ज की।

- कर्टिस एक्सल और द मिज़ के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। एक्सल ने हैंगमैन्स फेसबस्टर मूव लगाया और पिन करके टाइटल रिटेन किया।

- एजे ली और कैटलिन के बीच डीवाज़ चैंपियनशिप के लिए मुकाबला देखने को मिला। कैटलिन को ली ने ब्लैक विडो सबमिशन में फंसाया और इसपर उन्होंने टैपआउट किया। एजे ली चैंपियन बनी रहीं।

- क्रिस जैरिको और रायबैक के बीच सिंगल्स मैच हुआ। इस मैच में क्रिस जैरिको से अंत में गलती हो गई। वो लायनसॉल्ट मूव को मिस कर गए और रायबैक ने रोलअप की मदद से पिन करते हुए जीत दर्ज की।

- अल्बर्टो डेल रियो और डॉल्फ ज़िगलर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। इस मैच में डीवाज़ चैंपियन ने इंटरफेयर करके डेल रियो पर अपने टाइटल से हमला किया। DQ के चलते अल्बर्टो की जीत हुई और वो टाइटल रिटेन रख पाए।

- जॉन सीना और मार्क हेनरी के बीच WWE चैंपियनशिप मैच बुक किया गया। यह मैच 14 मिनट 42 सेकेंड्स तक चला। अंत में सीना ने हेनरी पर STF लगाया और इसपर दिग्गज ने टैपआउट कर दिया। जॉन चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए। सीना ने मार्क से खुद पर हुए अटैक्स का बदला लिया।

- क्रिश्चियन, सीएम पंक, डेनियल ब्रायन, रैंडी ऑर्टन, रॉब वैन डैम और शेमस के बीच WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए Money in the Bank लैडर मैच हुआ। इस मैच में रॉब वैन डैम ब्रीफकेस निकालने के करीब आ गए थे। रैंडी ने आकर उन्हें लैडर से नीचे खींचा और RKO दे दिया। वो खुद लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज करने में सफल हुए।

