WWE Money in the Bank 2016 हाइलाइट्स: Roman Reigns की चैंपियनशिप मैच में हुई थी चौंकाने वाली हार, दिग्गज ने John Cena को चीटिंग से हराया

Money in the Bank 2016: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2016) इवेंट काफी ऐतिहासिक रहा था। इस शो में कुल 11 मैच देखने को मिले थे। शो में जॉन सीना (John Cena) और एजे स्टाइल्स (AJ Styles) आमने-सामने आए थे। मेन इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) की हार हुई थी। खैर, इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2016 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2016 हाइलाइट्स

प्री-शो:

- गोल्डस्ट और आर्ट-ट्रुथ ने टैग टीम मैच में ब्रिज़ांगो को हराया।

- लूचा ड्रैगन्स ने डडली बॉयज़ को टैग टीम मैच में पराजित किया।

मुख्य शो:

- न्यू डे, गुड ब्रदर्स, द वॉडविलन्स और एंज़ो अमोरे-बिग कैस के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच देखने को मिला। न्यू डे ने अंत में गुड ब्रदर्स के कार्ल एंडरसन पर अपना फिनिशर लगाया और पिन करके टाइटल्स रिटेन किए।

- बैरन कॉर्बिन और डॉल्फ ज़िगलर के बीच सिंगल्स मैच हुआ। इस मैच में कॉर्बिन ने एंड ऑफ डेज़ मूव लगाकर ज़िगलर पर जीत दर्ज की।

- शार्लेट फ्लेयर और डैना ब्रुक ने टैग टीम मैच में बैकी लिंच और नटालिया का सामना किया। फ्लेयर ने अंत में नटालिया पर नेचुरल सिलेक्शन मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की। मैच के बाद नटालिया ने बैकी पर हमला करके हील टर्न लिया।

- अपोलो क्रूज़ और शेमस के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। 8 मिनट 36 सेकंड्स तक चले इस मैच में क्रूज़ ने क्रूसीफिक्स पिन द्वारा शेमस पर जीत दर्ज की।

- एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के बीच मैच देखने को मिला। इस तगड़े मैच के बीच रेफरी चोटिल हो गए और गुड ब्रदर्स ने आकर जॉन पर मैजिक किलर मूव लगाया। उन्होंने स्टाइल्स को सीना पर रख दिया और फिर रेफरी खड़े हुए। उन्होंने पिन किया और स्टाइल्स को सीना पर चौंकाने वाली जीत मिली। स्टाइल्स ने सीना पर चीटिंग से जीत दर्ज की।

- डीन एम्ब्रोज़, अल्बर्टो डेल रियो, सिजेरो, क्रिस जैरिको, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच Money in the Bank लैडर मैच देखने को मिला। डीन ने अंतिम मोमेंट्स में केविन ओवेंस को लैडर पर से नीचे फेंका और ब्रीफकेस निकालकर जीत दर्ज की।

- रुसेव और टाइटस ओ'नील के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच हुआ। इस मैच में रुसेव ने टाइटस को अपने सबमिशन पर टैपआउट कराया और टाइटल रिटेन रखा।

- रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। 26 मिनट तक चले इस मैच में सैथ ने रोमन को हराकर बड़ी जीत दर्ज की और नए चैंपियन बने। मैच के बाद डीन एम्ब्रोज़ ने आकर सैथ पर हमला किया और Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करते हुए नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। रोमन रेंस की हार काफी शॉकिंग रही थी और बाद में सैथ पर कैश-इन की उम्मीद भी फैंस को नहीं थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes