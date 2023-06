WWE Money in the Bank 2018 हाइलाइट्स: Roman Reigns को भारतीय Superstar पर मिली बड़ी जीत, दिग्गज ने चैंपियनशिप जीतते हुए रचा इतिहास

Money in the Bank 2018: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2018) इवेंट काफी खास साबित हुआ था। इस शो में दो तगड़े Money in the Bank लैडर मैच हुए थे। साथ ही चौंकाने वाला टाइटल चेंज देखने को मिला। रोमन रेंस (Roman Reigns) को भारतीय रेसलर पर शानदार जीत मिली। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2018 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Money in the Bank 2018 हाइलाइट्स

प्री-शो:

- The Bludgeon Brothers ने गुड ब्रदर्स को हराकर अपनी SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक कैश-इन किया।

मुख्य शो:

- डेनियल ब्रायन और बिग कैस के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला। इस मैच में ब्रायन ने हील हुक नाम के सबमिशन में कैस को फंसाया और इसपर उन्होंने टैपआउट किया।

- बॉबी लैश्ले और सैमी ज़ेन के बीच मैच हुआ। इस मैच में लैश्ले ने वर्टिकल सुपलेक्स लगाकर पिन किया और जीत हासिल की।

- सैथ रॉलिंस और इलायस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। सैथ ने इलायस पर रोलअप की मदद से जीत दर्ज की और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन रखा।

- बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, एम्बर मून, एलेक्सा ब्लिस, नेओमी, लाना, साशा बैंक्स और नटालिया के बीच विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हुआ। इस मैच में ब्लिस ने बैकी लिंच को धराशाई किया और ब्रीफकेस निकालते हुए जीत हासिल की।

- रोमन रेंस और जिंदर महल के बीच सिंगल्स मैच हुआ। मैच में सुनील सिंह ने इंटरफेयर करके महल का साथ दिया। अंत में रेंस ने भारतीय सुपरस्टार पर स्पीयर लगाया और पिन करके जीत दर्ज की।

- कार्मेला और ओस्का के बीच SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच हुआ। ओस्का यहां जीत के करीब थीं लेकिन मास्क में मौजूद जेम्स एल्सवर्थ ने आकर जापानी स्टार का ध्यान भटकाया। कार्मेला ने फायदा उठाकर सुपरकिक लगाई और पिन करके चैंपियनशिप रिटेन की।

- नाया जैक्स और रोंडा राउजी के बीच Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच हुआ। अंतिम मोमेंट्स में एलेक्सा ब्लिस ने आकर रोंडा पर हमला किया और मैच DQ से खत्म हुआ। ब्लिस ने चैंपियन नाया जैक्स पर Money in the Bank ब्रीफकेस कैश-इन किया और नई विमेंस चैंपियन बनीं। ब्लिस इतिहास रचते हुए पहली विमेंस स्टार बनीं, जिन्होंने Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के कुछ घंटों बाद ही इसे कैश-इन कर दिया।

- बॉबी रूड, ब्रॉन स्ट्रोमैन, फिन बैलर, केविन ओवेंस, कोफी किंग्सटन, रुसेव, समोआ जो और द मिज़ के बीच Money in the Bank लैडर मैच हुआ। लगभग 20 मिनट चले इस मैच में जबरदस्त बवाल मचा और सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंत में स्ट्रोमैन ने बैलर और किंग्सटन को धराशाई किया और खुद ब्रीफकेस निकालते हुए जीत दर्ज की।

