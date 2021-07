WWE Money in the Bank 2021 में हुई 4 बड़ी गलतियां जिसने सभी का मजा किरकिरा किया

WWE का एक और पीपीवी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2021 समाप्त हो चुका है। देखा जाए तो यह काफी शानदार पीपीवी साबित हुआ और इस पीपीवी में WWE के अगले पीपीवी SummerSlam 2021 के लिए कई मैचों को टीज किया गया। इसके अलावा इस पीपीवी में कई बेहतरीन मैच भी देखने को मिले और साथ ही जॉन सीना (John Cena) की वापसी के साथ Money in the Bank 2021 का धमाकेदार अंत हुआ।

आपको बता दें, Money in the Bank 2021 में WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, जॉन सीना की वापसी से हैरान रह गए थे। इस पीपीवी में द उसोज SmackDown टैग टीम चैंपियंस जबकि शार्लेट फ्लेयर Raw विमेंस चैंपियन बनने में कामयाब रही। इसके अलावा इस शो के दौरान कुछ गलतियां भी देखने को मिली थी जिसे WWE को करने से बचना चाहिए था। इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2021 में हुए 4 ऐसी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जिसने सभी का मजा किरकिरा कर दिया।

4- कोफी किंग्सटन का Money in the Bank 2021 में बॉबी लैश्ले को फाइट बैक न दे पाना

Money in the Bank 2021 में WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले ने कोफी किंग्सटन के खिलाफ मैच में अपना टाइटल डिफेंड किया। इस मैच में अधिकतर समय बॉबी लैश्ले का दबदबा देखने को मिला था और इस दौरान लैश्ले ने कोफी पर अपने मूव्स की बरसात कर दी थी।

वहीं, कोफी किंग्सटन को वापसी करने के ज्यादा मौके नहीं मिले और इस मैच के दौरान वह बिल्कुल असहाय नजर आ रहे थे। इस मैच में बॉबी लैश्ले को मॉन्स्टर की तरह परफॉर्म करते हुए देखना काफी बेहतरीन पल था। हालांकि, कोफी किंग्सटन के फाइट बैक न कर पाने की वजह से यह एकतरफा मैच हो गया था।

अगर कोफी किंग्सटन इस मैच के दौरान लैश्ले को कड़ी टक्कर देते तो यह मैच बेहतर साबित हो सकता था। इसके अलावा फैंस को भी कोफी का बॉबी लैश्ले जैसे ताकतवर सुपरस्टार को टक्कर देते हुए देखकर काफी मजा आता। इस मैच में करारी हार से कोफी किंग्सटन के कैरेक्टर को जरूर काफी नुकसान हुआ है।

