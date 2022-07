2 WWE Superstars जो Money in the Bank 2022 इवेंट में फ्लॉप साबित हुए और 2 जिन्होंने प्रभावित किया 

Money in the Bank: WWE Money in the Bank 2022 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। बता दें, मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलीं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और इस वजह से शो के दौरान दर्शक कई बार चौंक गए थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस साल MITB इवेंट रोमांच से भरपूर था और इस शो ने दर्शकों का काफी मनोरंजन किया।

देखा जाए तो कई सुपरस्टार्स के लिए यह इवेंट काफी बेहतरीन साबित हुआ। कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी रहे जिनके लिए यह इवेंट कुछ खास साबित नहीं हुआ और वो इस इवेंट में अपने द्वारा किये गए परफॉर्मेंस से जरूर निराश होंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसे 2 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Money in the Bank 2022 इवेंट में फ्लॉप साबित हुए और 2 जिन्होंने प्रभावित किया।

1- WWE सुपरस्टार थ्योरी ने Money in the Bank में प्रभावित किया

WWE सुपरस्टार थ्योरी इस साल Money in the Bank में बॉबी लैश्ले के हाथों अपनी यूएस चैंपियनशिप हार गए थे। हालांकि, इसके बावजूद भी थ्योरी के लिए यह इवेंट काफी शानदार साबित हुआ और थ्योरी वर्तमान समय में बड़े टाइटल पिक्चर में जगह बना चुके हैं। बता दें, थ्योरी ने इस इवेंट में अपना यूएस टाइटल हारने के बाद मेन इवेंट में हुए मेंस MITB लैडर मैच में कम्पीट किया।

यही नहीं, थ्योरी यह मैच जीतकर मेंस MITB विजेता बन चुके हैं और उनकी जीत से सभी चौंक गए थे। वहीं, MITB ब्रीफकेस हासिल करने की वजह से थ्योरी के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने का मौका है और ऐसा लग रहा है कि WWE में थ्योरी के सबसे बड़े पुश की शुरुआत हो चुकी है।

1- WWE Money in the Bank में कार्मेला फ्लॉप साबित हुईं

WWE Money in the Bank 2022 में कार्मेला ने Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच में बियांका ब्लेयर का सामना किया। कार्मेला के पास यह मैच जीतकर नई Raw विमेंस चैंपियन बनने का मौका था। हालांकि, कार्मेला ना केवल यह मैच हार गईं बल्कि वो बियांका ब्लेयर के साथ मिलकर अच्छा मैच भी नहीं दे पाईं।

यही कारण है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्मेला ने Money in the Bank लैडर मैच में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को निराश किया। बता दें, इस मैच के बाद कार्मेला ने बियांका ब्लेयर पर हमला कर दिया था और इस चीज़ के जरिए शायद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच फिउड जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।

2- WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन ने प्रभावित किया

WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन के लिए Money in the Bank इवेंट काफी सफल साबित हुआ और वो वर्तमान समय में काफी सुर्खियों में आ चुकी हैं। बता दें, लिव मॉर्गन ने इस शो के दौरान हुए विमेंस लैडर मैच को जीतकर MITB ब्रीफकेस हासिल किया। यही नहीं, लिव ने अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने में ज्यादा देरी नहीं की।

बता दें, लिव मॉर्गन ने SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच के बाद पूर्व चैंपियन रोंडा राउजी पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था और इसके बाद लिव ने रोंडा को हराते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप पर कब्जा किया। देखा जाए तो लिव ने एक ही शो में MITB ब्रीफकेस और SmackDown विमेंस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है।

2- WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस फ्लॉप साबित हुए

WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस इस साल मेंस MITB लैडर मैच के बिल्ड-अप के दौरान बार-बार यह मैच जीतने का दावा कर रहे थे। फैंस और एक्सपर्ट्स द्वारा भी सैथ रॉलिंस की जीत की अटकलें लगाई जा रही थी और WWE भी सैथ की जीत को टीज़ कर रही थी। हालांकि, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और सैथ रॉलिंस मेंस MITB विजेता बनने में नाकाम रहे।

इसी के साथ सैथ रॉलिंस की प्रीमियम लाइव इवेंट्स में हार का सिलसिला जारी है और फैंस उनके मेंस Money in the Bank विजेता बनने में नाकाम रहने के बाद जरूर नाखुश हुए होंगे। यह देखना रोचक होगा कि इस हार के बाद सैथ रॉलिंस का WWE में अगला कदम क्या होने वाला है।

