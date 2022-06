WWE Money in the Bank लैडर मैच में 3 Superstars ने बनाई जगह, 2 दिग्गजों सहित एक नए टैलेंट को दिया गया बड़ा मौका

WWE Money in the Bank लैडर मैच में इस साल हिस्सा लेने जा रहे मेंस & विमेंस सुपरस्टार्स के नाम धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में भी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट के लिए बिल्ड-अप जारी रहा और इस दौरान तीन सुपरस्टार्स ने लैडर मैचों में जगह बनाई। ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) और शेमस (Sheamus) को इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में मेंस MITB लैडर मैच में शामिल किया गया जबकि रेचल रोड्रिगेज (Raquel Rodriguez) ने विमेंस लैडर मैच में जगह बनाई।

बता दें, पिछले हफ्ते SmackDown में शेमस और ड्रू मैकइंटायर के बीच हुए मेंस MITB क्वालीफाइंग मैच का नतीजा नहीं आ पाया था। एडम पीयर्स ने इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में हुए एक सैगमेंट में इन दोनों सुपरस्टार्स को लैडर मैच में शामिल किये जाने का ऐलान किया। वहीं, रेचल रोड्रिगेज का इस हफ्ते SmackDown में विमेंस MITB क्वालीफाइंग मैच में शायना बैजलर से सामना हुआ और रेचल ने इस मैच में शायना को हराते हुए लैडर मैच में जगह बनाई।

WWE Money in the Bank 2022 के लिए अभी तक किन-किन मैचों का ऐलान हुआ है?

WWE अभी तक इस साल Money in the Bank इवेंट के लिए मेंस & विमेंस लैडर मैचों के अलावा 3 मैचों का ऐलान कर चुकी है। बता दें, बियांका ब्लेयर इस इवेंट में रिया रिप्ली के खिलाफ मैच में अपना Raw विमेंस टाइटल डिफेंड करने वाली हैं। वहीं, रोंडा राउजी को नटालिया के खिलाफ मैच में अपना SmackDown विमेंस टाइटल डिफेंड करना है। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच में वर्तमान चैंपियन द उसोज का स्ट्रीट प्रॉफिट्स से सामना होने जा रहा है।

अगर मेंस Money in the Bank लैडर मैच की बात की जाए तो इस मैच में अभी तक शेमस, ड्रू मैकइंटायर और सैथ रॉलिंस जगह बना चुके हैं। वहीं, विमेंस लैडर मैच में 6 सुपरस्टार्स बैकी लिंच, रेचल रोड्रिगेज, एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, असुका और लेसी इवांस शामिल हो चुकी हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far