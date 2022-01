WWE के बड़े इवेंट की तारीख में हो सकता है बड़ा बदलाव, चौंकाने वाली वजह सामने आई

WWE Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट 2022 की तारीख 2 जुलाई रखी गई थी जो लास वेगास के एलीजंट स्टेडियम में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इवेंट की तारीख को बदला जा सकता है। Fightful ने रिपोर्ट किया है कि मनी इन द बैंक (Money in the Bank) वीकेंड के समय लास वेगास में UFC इंटरनेशनल फाइट वीक होने वाला है।

UFC News @UFCNews .@UFC International Fight Week returns to Las Vegas from June 27 – July 3 .@UFC International Fight Week returns to Las Vegas from June 27 – July 3 ⤵️

जिस दिन MITB होगा, उसी दिन टी-मोबाइल एरीना UFC 276 को होस्ट करने वाला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि UFC के शो से टकराव से बचने के लिए इसका आयोजन 2 के बजाय 3 जुलाई को किया जा सकता है। ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि एक ही समय पर इवेंट्स के लाइव होने से ऑडियन्स बंट जाएगी।

Money in the Bank, WWE के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक बन चुका है

eWrestlingNews.com @ewrestlingnews John Cena Returns At Money In The Bank 2021 (Video) dlvr.it/S402vQ John Cena Returns At Money In The Bank 2021 (Video) dlvr.it/S402vQ https://t.co/jPFcEmNskc

WrestleMania 21 के बिल्ड-अप के दौरान क्रिस जैरिको MITB लैडर मैच का आइडिया सामने लेकर आए थे और आज ये प्रो रेसलिंग के सबसे दिलचस्प मैचों में से एक बन चुका है। पहले इसे WrestleMania में करवाया जाता था, जिसे सीएम पंक, ऐज और रॉब वैन डैम जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स ने सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

साल 2010 में Money in the Bank को अलग प्रीमियम लाइव इवेंट का दर्जा दिया गया और इसमें कई ऐतिहासिक मैच भी लड़े जा चुके हैं। 2011 में सीएम पंक vs जॉन सीना WWE चैंपियनशिप मैच और 2019 में एजे स्टाइल्स vs सैथ रॉलिंस मैच इस इवेंट के कुछ सबसे यादगार मुकाबलों में शामिल हैं।

ऐज, सीएम पंक, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स Money in the Bank लैडर मैच में जीत दर्ज करने का गौरव हासिल कर चुके हैं। वहीं आपको याद दिला दें कि 2021 में ये इवेंट जॉन सीना की वापसी के कारण भी यादगार बना था, जिन्होंने रोमन रेंस के ऐज के खिलाफ सफल यूनिवर्सल टाइटल डिफेंस के बाद ट्राइबल चीफ को कन्फ्रंट किया था।

Edited by Neeraj sharma