WWE Money in the Bank 2023 में होने जा रहे 3 मैच जिनमें दखल की संभावना काफी ज्यादा है 

Money in the Bank 2023: WWE इस वक्त मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 की तैयारियों में व्यस्त है। इस साल Money in the Bank का फाइनल मैच कार्ड सामने आ चुका है। अब WWE के पास इस इवेंट को हाइप करने के लिए स्मैकडाउन (SmackDown) का एक एपिसोड ही बचा हुआ है।

देखा जाए तो Money in the Bank 2023 में कई बड़े मैच होने जा रहे हैं। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि कई सुपरस्टार्स मैच जीतने के लिए अपने साथियों का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इस आर्टिकल में हम WWE Money in the Bank 2023 में होने जा रहे 3 ऐसे ही बड़े मैचों का जिक्र करने वाले हैं जिनमें दखल की संभावना सबसे ज्यादा है।

3- WWE Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो मैच में दखल हो सकता है

कोडी रोड्स Money in the Bank 2023 में जजमेंट डे मेंबर डॉमिनिक मिस्टीरियो का सामना करने जा रहे हैं। देखा जाए तो डॉमिनिक के लिए इस मुकाबले में कोडी रोड्स का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। डॉमिनिक मिस्टीरियो यह चीज़ अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो मैच के दौरान बाकी जजमेंट डे मेंबर्स का दखल कराके बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।

यही नहीं, कोडी रोड्स के पुराने दुश्मन ब्रॉक लैसनर के भी इस मैच में दखल देने की संभावना बनी हुई है। इस वजह से कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो मैच को लेकर रोमांच काफी बढ़ चुका है। यह देखना रोचक होगा कि दखल होने की स्थिति में कोडी रोड्स यह मैच जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।

2- सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर (WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)

सैथ रॉलिंस को Money in the Bank 2023 में फिन बैलर के खिलाफ मैच में अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल डिफेंड करना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह काफी शानदार मैच होने वाला है। देखा जाए तो इस मैच में फिन बैलर के लिए सैथ रॉलिंस को हराना काफी मुश्किल काम होगा।

हालांकि, फिन बैलर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का मौका इतनी आसानी से शायद ही हाथ से जाने देना चाहेंगे। यही कारण है कि फिन बैलर इस मैच में बाकी जजमेंट डे मेंबर्स की दखल कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिन बैलर द्वारा सैथ रॉलिंस को हराकर उनका वर्ल्ड टाइटल रन खत्म करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।

1- WWE सुपरस्टार रोमन रेंस & सोलो सिकोआ vs द उसोज़ (द ब्लडलाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच)

WWE Money in the Bank 2023 के सबसे बड़े मैच में रोमन रेंस & सोलो सिकोआ का टैग टीम मैच में द उसोज़ से सामना होने वाला है। रोमन रेंस को अक्सर मैचों के दौरान मदद की जरूरत पड़ती है और ऐसा होने पर द उसोज़ उनकी मदद करने आ जाते थे। हालांकि, द उसोज़ इस मैच में रोमन रेंस के दुश्मन के रूप में उतरने वाले हैं।

अब रोमन रेंस के पास पॉल हेमन का नाम का एकमात्र विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि अगर Money in the Bank में रोमन रेंस & सोलो मुश्किल में फंसते हैं तो पॉल हेमन दखल देकर इन दोनों सुपरस्टार्स की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि रोमन रेंस & सोलो सिकोआ को पॉल हेमन के दखल का कितना फायदा होता है।

