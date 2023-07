WWE Money in the Bank 2023: 4 बड़ी गलतियां जो इस इवेंट में देखने को मिलीं 

Money in the Bank 2023: WWE का बड़ा इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इस साल Money in the Bank इवेंट में कई चौंकाने वाले पल देखने को मिले। इस इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) की पिन होने की स्ट्रीक टूटते हुए देखना काफी शॉकिंग पल था।

बता दें, एरीना में मौजूद क्राउड ने जबरदस्त रिएक्शन देकर इस इवेंट को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, MITB 2023 में हुई कुछ साधारण चीज़ों ने इस शो को देखने का मजा किरकिरा कर दिया था। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Money in the Bank 2023 इवेंट में देखने को मिलीं।

4- WWE Money in the Bank 2023 में शेना बैज़लर का बीच मैच में रोंडा राउज़ी को धोखा दे देना

WWE Money in the Bank 2023 में रोंडा राउज़ी & शेना बैज़लर ने लिव मॉर्गन & राकेल रॉड्रिगेज़ के खिलाफ मैच में अपना विमेंस टैग टीम टाइटल्स डिफेंड किया था। हालांकि, इस मैच के दौरान शेना बैज़लर ने अचानक रोंडा राउज़ी पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें धोखा दे दिया था। इसका फायदा उठाकर लिव मॉर्गन & राकेल रॉड्रिगेज़ मैच जीतकर नई विमेंस टैग टीम चैंपियंस बनी थीं।

देखा जाए तो बीच मैच में शेना बैज़लर का रोंडा राउज़ी को धोखा देना समझ से परे था। अगर शेना मैच हारने के बाद रोंडा पर अटैक करती तो इस चीज़ का मतलब बनता था। ऐसा लग रहा है कि WWE ने SummerSlam 2023 में रोंडा राउज़ी vs शेना बैज़लर मैच कराने के लिए जल्दबाजी में इन दोनों सुपरस्टार्स की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया है।

3- WWE Money in the Bank 2023 में Brock Lesnar की वापसी नहीं होना

WWE Money in the Bank 2023 में कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो मैच देखने को मिला। देखा जाए तो यह प्रीमियम लाइव इवेंट के स्तर का मैच नहीं था। यही कारण है कि ऐसा लगा था कि WWE मुकाबले को धमाकेदार बनाने के लिए इस मैच के दौरान कोडी रोड्स के पुराने दुश्मन ब्रॉक लैसनर की वापसी करा सकती है।

हालांकि, इस इवेंट में ब्रॉक लैसनर की वापसी देखने को नहीं मिल पाई। इस वजह से मुकाबले के दौरान थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। अगर ब्रॉक लैसनर की Money in the Bank 2023 में वापसी होती तो कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो मैच का दिलचस्प अंत देखने को मिल सकता था।

2- ड्रू मैकइंटायर का WWE में वापसी के बाद गुंथर के साथ दुश्मनी जारी रखना

ड्रू मैकइंटायर WrestleMania 39 में आईसी चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में गुंथर के हाथों पिन होने के बाद ब्रेक पर चले गए थे। अटकलें लगाई जा रही थीं कि ड्रू मैकइंटायर Money in the Bank 2023 में वापसी के बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि, ड्रू मैकइंटायर की इस इवेंट में वापसी जरूर हुई लेकिन वापसी के बाद उन्होंने गुंथर के साथ दुश्मनी जारी रखी।

देखा जाए तो गुंथर अनडिफिटेड सुपरस्टार हैं और WWE उन्हें शायद ही अभी हार के लिए बुक करेगी। इस वजह से ड्रू मैकइंटायर के गुंथर के खिलाफ एक और हार की संभावना बढ़ चुकी है। अगर ड्रू मैकइंटायर वापसी के बाद गुंथर के बजाए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस के साथ दुश्मनी की शुरूआत करते तो उनके सैथ के खिलाफ जीत हासिल करने की ज्यादा संभावना होती।

1- फैंस की जबरदस्त मांग के बाद भी LA Knight को WWE मेंस Money in the Bank विजेता नहीं बनाना

डेमियन प्रीस्ट इस साल के मेंस Money in the Bank विजेता बन चुके हैं। डेमियन प्रीस्ट यह मैच जीतना डिजर्व करते थे। हालांकि, फैंस डेमियन प्रीस्ट के मिस्टर MITB विजेता बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते थे कि एलए नाइट यह मैच जीते। मैच के दौरान भी एलए नाइट को फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था।

यह चीज़ दर्शाती है कि एलए नाइट इस वक्त फैंस के बीच कितने लोकप्रिय हो चुके हैं। यही कारण है कि WWE को एलए नाइट को मिस्टर Money in the Bank बनाने का जोखिम उठाना चाहिए था। अब यह देखना रोचक होगा कि इस बड़ी हार के बाद WWE द्वारा एलए नाइट को किस तरह की बुकिंग दी जाती है।

