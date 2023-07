WWE Money in the Bank 2023 प्रीव्यू: Roman Reigns का अपने भाइयों से होगा धमाकेदार मुकाबला, लैडर मैचों में मचेगा जबरदस्त बवाल

Money in the Bank 2023: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट के आयोजन में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। इस शो में होने वाले Money in the Bank लैडर मैचों पर सभी की नज़र है। इसके अलावा कुछ चैंपियनशिप और नॉन-टाइटल मैच भी देखने को मिलने वाले हैं।

इवेंट के लिए 7 बेहतरीन मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है। सभी के मन में सवाल होगा कि कौन-कौन से मैच इस शो में होंगे। इसलिए इस आर्टिकल में हम Money in the Bank 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट के प्रीव्यू पर नज़र डालने वाले हैं।

- WWE Money in the Bank 2023 में Gunther (c) vs Matt Riddle (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच)

WWE has officially confirmed Matt Riddle vs Gunther is happening at Money In The Bank

गुंथर और मैट रिडल के बीच काफी हफ्तों से दुश्मनी देखने को मिल रही है। गुंथर ने अभी तक रिडल के खिलाफ डॉमिनेशन दिखाया है। हालांकि, रिडल को कम समझना गलती होगी। वो थोड़ी चोट के साथ जरूर एंट्री करने वाले हैं लेकिन गुंथर को जरूर कड़ी टक्कर देंगे। यह आईसी चैंपियनशिप मैच बेहतरीन रह सकता है।

- रोंडा राउजी और शेना बैज़लर (c) vs लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ (WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच)









Ronda Rousey & Shayna Baszler V/s Liv Morgan & Raquel Rodriguez for Undisputed Women's Tag Team titles is confirmed for Money in the Bank

लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ कभी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप नहीं हारी थीं। लिव की चोट के कारण उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ा था। हालांकि, अब मॉर्गन वापस आ गई हैं और राकेल के साथ मिलकर वो मौजूदा चैंपियंस रोंडा राउजी और शेना बैज़लर को चैलेंज करेंगी। इस मैच का नतीजा किसी भी ओर जा सकता है।

- कोडी रोड्स vs डॉमिनिक मिस्टीरियो

कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर की दुश्मनी इस समय होल्ड पर है। डॉमिनिक मिस्टीरियो के साथ रोड्स स्टोरीलाइन का हिस्सा बने हुए हैं। उनके बीच Money in the Bank में मैच देखने को मिलेगा। रोड्स को यहां फैंस की ओर से जरूर काफी अच्छा रिएक्शन मिलेगा। दूसरी ओर डॉमिनिक मिस्टीरियो को अपने करियर की सबसे लाउड बू का सामना करना पड़ सकता है। खैर, यह मैच जरूर रेसलिंग के हिसाब से शानदार रहेगा।

- सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)









Seth rollins . vs. Finn balor match Money in the bank match

फिन बैलर और सैथ रॉलिंस के बीच बड़ा इतिहास रहा है। बैलर ने इस खास मौके के लिए 7 साल का इंतजार किया है। वो सैथ रॉलिंस को हराकर अपने करियर की दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहेंगे। यह आसानी से शो का सबसे अच्छा मैच रह सकता है। इस मैच में जजमेंट डे के सदस्यों की इंटरफेरेंस जरूर देखने को मिल सकती है।

- रोमन रेंस और सोलो सिकोआ vs द उसोज़ (ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच)

























Bloodline Civil War Roman Reigns and Solo Sikoa Vs The Usos Match At Money In The Bank

द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर भाइयों के बीच मैच देखने को मिल रहा है। द उसोज़ का सामना रोमन रेंस और सोलो सिकोआ से होगा। यह मैच संभावित रूप से मेन इवेंट में भी हो सकता है। सभी की नज़रें इस मैच पर रहेंगी क्योंकि यहां से फैंस को कई चीज़ें क्लियर होंगी।

- बैकी लिंच vs ज़ोई स्टार्क vs ट्रिश स्ट्रेटस vs बेली vs इयो स्काई vs ज़ेलिना वेगा (विमेंस Money in the Bank लैडर मैच)













WWE Money in the Bank 2023 women's #MITB ladder match

बैकी लिंच, ज़ोई स्टार्क और ट्रिश स्ट्रेटस के बीच पहले ही स्टोरीलाइन चल रही थी। अब उन्हें विमेंस लैडर मैच में आमने-सामने देखना खास रहेगा। साथ ही बेली, इयो स्काई और ज़ेलिना वेगा के मैच में होने से एक चीज़ तो तय है कि फैंस को रेसलिंग क्वालिटी के मामले में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और जबरदस्त बवाल मचेगा। स्काई और वेगा को जीत दर्ज करने के लिए सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा है।

- रिकोशे vs डेमियन प्रीस्ट vs शिंस्के नाकामुरा vs लोगन पॉल vs एलए नाइट vs बुच vs सैंटोस इस्कोबार (मेंस Money in the Bank लैडर मैच)

मेंस Money in the Bank लैडर मैच में अलग-अलग तरह के सुपरस्टार्स का कॉम्बिनेशन है। रिकोशे, लोगन पॉल, बुच और सैंटोस इस्कोबार आसानी से हाई-फ्लाइंग और जोखिम भरे मूव्स का उपयोग करने पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरी ओर डेमियन प्रीस्ट, शिंस्के नाकामुरा और एलए नाइट अपनी ताकत के दम पर दबदबा बना सकते हैं। यह आसानी से शो का सबसे अच्छा मैच बन सकता है। इस मैच में एलए नाइट और लोगन पॉल के जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है।

