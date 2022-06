WWE Money in the Bank लैडर मैच में 4 Superstars ने बनाई जगह, दो दुश्मनों ने Roman Reigns के भाईयों को हराकर किया क्वालीफाई 

WWE SmackDown में इस हफ्ते मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच में दो नए सुपरस्टार्स ने अपनी जगह बनाई। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) और शेमस (Sheamus) को मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने के लिए रोमन रेंस (Roman Reigns) के भाईयों द उसोज (The Usos) का सामना करना पड़ा। अगर मैकइंटायर & शेमस यह मैच हार जाते तो वो इस साल होने जा रहे मेंस MITB लैडर मैच से बाहर हो जाते इसलिए एक-दूसरे का दुश्मन होने के बावजूद भी इन दोनों ने बेहतरीन टीम वर्क दिखाते हुए मैच जीत लिया।

इसके अलावा इस हफ्ते SmackDown में दो Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच भी देखने को मिले थे। बता दें, सैमी जेन का मेंस MITB क्वालीफाइंग मैच में शिंस्के नाकामुरा से सामना हुआ था और वो इस मैच में नाकामुरा को हराकर लैडर मैच में जगह बनाने में कामयाब रहे।

इसके साथ ही इसी शो के दौरान विमेंस MITB क्वालीफाइंग मैच में शॉट्जी का सामना टमीना से हुआ और शॉट्जी यह मैच जीतकर विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।

WWE Money in the Bank लैडर मैच के लिए अधिकतर सुपरस्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं

मेंस & विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए अधिकतर सुपरस्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं। बता दें, मेंस MITB लैडर मैच में अभी तक ड्रू मैकइंटायर, सैमी जेन, सैथ रॉलिंस, शेमस और ओमोस जगह बना चुके हैं। यह देखना रोचक होगा कि इस मैच में आखिरी दो स्पॉट्स पर कौन-कौन से सुपरस्टार्स जगह बना पाते हैं।

वहीं, विमेंस MITB लैडर मैच में अभी तक 6 सुपरस्टार्स शॉट्जी, लेसी इवांस, एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, रेचल रोड्रिगेज और असुका जगह बना चुकी हैं और इस मैच में अब केवल एक सुपरस्टार्स को शामिल करना बाकी रह गया है। बता दें, WWE Money in the Bank इवेंट से पहले होने जा रहे SmackDown के आखिरी एपिसोड को काफी हाइप कर रही है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड को लेकर काफी प्लान बना रखा है।

