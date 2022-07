WWE Money in the Bank में ही MITB ब्रीफकेस कैशइन करने वाले सभी Superstars की लिस्ट 

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) प्रीमियम लाइव इवेंट में हाल ही में समाप्त हुआ। इस इवेंट में दो लैडर मैच देखने को मिले और इस बीच लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद शो के दौरान ही अपना ब्रीफकेस कैशइन किया और वो पहली बार चैंपियन बनने में कामयाब हुईं।

यह पहला मौका नहीं था जब Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले सुपरस्टार ने इसी इवेंट में अपने ब्रीफकेस को कैशइन किया। इससे पहले 4 अलग मौकों पर यह कारनामा देखने को मिल चुका है और इस आर्टिकल में उन सभी सुपरस्टार्स के ऊपर नजर डालने वाले हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीतने के कुछ घंटों बाद अपना ब्रीफकेस कैशइन किया।

WWE Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में अभी तक कितने सुपरस्टार्स ने अपना ब्रीफकेस कैशइन किया है:

मेंस Money in the Bank लैडर मैच जो उसी इवेंट में कैशइन हुए

1- केन: Money in the Bank 2010 में केन ने बिग शो, क्रिश्चियन, कोफी किंग्सटन, मैट हार्डी, डॉल्फ जिगलर, कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर को हराते हुए Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद उन्होंने रे मिस्टीरियो के खिलाफ उसी शो में इसे कैशइन किया और वो नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने में कामयाब हुए।

2- डीन एंब्रोज: Money in the Bank 2016 में डीन एंब्रोज ने सिजेरो, केविन ओवेंस, क्रिस जैरिको, सैमी जेन और एल्बर्टो डेल रियो को हराते हुए Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद मेन इवेंट में रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बनने वाले सैथ रॉलिंस के खिलाफ अपने ब्रीफकेस को कैशइन किया और मैच को जीतते हुए नए WWE चैंपियन बनने में कामयाब हुए।

WWE @WWE @TheDeanAmbrose The partying tonight in Vegas will be EPIC to say the least!! #MITB The partying tonight in Vegas will be EPIC to say the least!! #MITB @TheDeanAmbrose https://t.co/JnCXQrPPur

विमेंस Money in the Bank लैडर मैच जो उसी इवेंट में कैशइन हुए

1- एलेक्सा ब्लिस: Money in the Bank 2018 में एलेक्सा ब्लिस ने बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, एंबर मून, लाना, नेओमी, नटालिया और साशा बैंक्स को हराते हुए विमेंस Money in the Bank मैच जीता था। इसके बाद इसी इवेंट में नाया जैक्स और रोंडा राउजी के बीच हुए मैच में दखल देते हुए ब्लिस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशइन किया। एलेक्सा ब्लिस नई Raw विमेंस चैंपियन बनने में कामयाब हुई थीं।

2- बेली: Money in the Bank 2019 में बेली ने कार्मेला, डैना ब्रुक, एंबर मून, मैंडी रोज, नेओमी, नटालिया, और निकी क्रॉस को हराते हुए विमेंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद बैकी लिंच को हराकर नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनने वालीं शार्लेट फ्लेयर के ऊपर बेली ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैशइन किया और वो नई चैंपियन बनने में कामयाब हुईं।

3- लिव मॉर्गन: Money in the Bank 2022 में लिव मॉर्गन ने बैकी लिंच, असुका, एलेक्सा ब्लिस, शॉट्जी, लेसी इवांस और रेचल रोड्रिगेज को हराते हुए विमेंस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद मॉर्गन ने रोंडा राउजी vs नटालिया मैच के बाद राउजी के ऊपर अपने कॉन्ट्रैरक्ट को कैशइन किया और वो अपने करियर में पहली बार चैंपियन बनने में कामयाब हुईं।

WWE @WWE



ms.spr.ly/6011bvit7 Seven Women fought for the coveted prize, only one prevailed. @YaOnlyLivvOnce earned herself the title: Ms. Money in the Bank! #MITB Seven Women fought for the coveted prize, only one prevailed. @YaOnlyLivvOnce earned herself the title: Ms. Money in the Bank! #MITB ms.spr.ly/6011bvit7 https://t.co/sQyF1ZCbaa

