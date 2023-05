WWE Night of Champions 2023 प्रीव्यू: Roman Reigns को भाइयों की वजह से मिलेगी हार, Brock Lesnar अपने दुश्मन का करेंगे बुरा हाल?

Night of Champions 2023: WWE Night of Champions के आयोजन में केवल कुछ ही घंटे रह गए हैं। बता दें, नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) का प्रसारण 27 मई यानि आज रात 10:30 बजे से शुरू होगा। WWE इस इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) सहित कई बड़े सुपरस्टार्स के मैच बुक कर चुकी है।

Night of Champions के लिए कुल 7 मैच बुक किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि यह धमाकेदार इवेंट साबित हो सकता है। संभव है कि WWE इस इवेंट में कुछ बड़े फैसले लेकर फैंस को चौंका सकती है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए WWE Night of Champions 2023 के प्रीव्यू पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Night of Champions 2023 में गुंथर vs मुस्तफा अली (आईसी चैंपियनशिप मैच)

WWE सुपरस्टार मुस्तफा अली को गुंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने वाला है। देखा जाए तो मुस्तफा अली के मुकाबले गुंथर काफी ताकतवर सुपरस्टार हैं और वो अभी तक मेन रोस्टर में सिंगल्स मैचों में अनडिफिटेड हैं। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि अली इस मैच में गुंथर को हराकर उनसे टाइटल जीत पाते हैं या नहीं।

रिया रिप्ली vs नटालिया (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच)

रिया रिप्ली को Night of Champions में नटालिया के खिलाफ मैच में अपना SmackDown विमेंस टाइटल डिफेंड करना है। नटालिया एक दिग्गज सुपरस्टार हैं और उनके पास रेसलिंग करने का कई सालों का अनुभव है। नटालिया इस मैच में अपने अनुभव का इस्तेमाल करके रिया रिप्ली को हराकर SmackDown विमेंस चैंपियन बनने की पूरी कोशिश करेंगी।

बियांका ब्लेयर vs ओस्का (Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

Night of Champions में बियांका ब्लेयर को WrestleMania रीमैच में ओस्का के खिलाफ Raw विमेंस टाइटल डिफेंड करना है। ओस्का मौजूदा समय में हील टर्न लेकर अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुकी हैं। यही कारण है कि ओस्का इस मैच के दौरान बियांका ब्लेयर से टाइटल जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।

बैकी लिंच vs ट्रिश स्ट्रेटस

WWE Night of Champions में बैकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस के बीच फर्स्ट एवर मैच देखने को मिलने वाला है। बता दें, ट्रिश स्ट्रेटस ने काफी समय पहले बैकी लिंच पर हमला करके हील टर्न ले लिया था और बैकी को ट्रिश की वजह से विमेंस टैग टीम टाइटल्स भी गंवानी पड़ी थी। इस वजह से यह देखना रोचक होगा कि बैकी लिंच इस मुकाबले में ट्रिश स्ट्रेटस को हराकर उनसे अपना बदला ले पाती हैं या नहीं।

कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर

WWE Night of Champions में कोडी रोड्स vs ब्रॉक लैसनर का रीमैच बुक हो चुका है। ब्रॉक लैसनर इस मुकाबले से ठीक पहले कोडी रोड्स पर खतरनाक हमला करके उनके हाथ को काफी चोट पहुंचा चुके हैं। यही कारण है कि इस बात की संभावना है कि ब्रॉक लैसनर Night of Champions में कोडी रोड्स का बुरा हाल करते हुए उन्हें हरा सकते हैं।

सैथ रॉलिंस vs एजे स्टाइल्स (WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन)

WWE Night of Champions में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में सैथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स का आमना-सामना होना है। सैथ रॉलिंस & एजे स्टाइल्स दोनों ही एक-दूसरे के टक्कर के प्रतिद्वंदी हैं और दोनों ही सुपरस्टार्स यह मैच जीतने के लिए अपनी जी-जान लगाने वाले हैं। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार यह मैच जीतकर नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन पाता है।

रोमन रेंस & सोलो सिकोआ vs केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन (अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

रोमन रेंस Night of Champions में अपने भाई सोलो सिकोआ के साथ मिलकर केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन को हराते हुए अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम टाइटल्स को द ब्लडलाइन में वापस लाना चाहते हैं। हालांकि, इस वक्त द ब्लडलाइन में फूट पड़ चुकी है और द उसोज़ ट्राइबल चीफ के खिलाफ होते जा रहे हैं। इस वजह से यह देखना दिलचस्प होगा कि इस इवेंट में रोमन रेंस को द उसोज़ की वजह से हार मिलती है या फिर उसोज़ उन्हें चैंपियन बनने में मदद करेंगे।

