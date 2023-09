WWE NXT No Mercy 2023 का फाइनल मैच कार्ड: द मैन और सबसे बड़े विलेन के ऊपर रहेगी सबकी नज़र

NXT No Mercy: WWE NXT No Mercy 2023 को लेकर फैंस के अंदर काफी उत्साह है, जिसका मैच कार्ड पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस हफ्ते NXT एपिसोड का अंत होने के साथ ही स्टोरीलाइन बिल्ड-अप भी समाप्त हो चला है। इवेंट के लिए 6 धमाकेदार मैचों का ऐलान किया गया है, जिनमें से 4 मुकाबलों में कोई ना कोई टाइटल दांव पर लगा होगा। बैकी लिंच को एक्सट्रीम रूल्स मैच में अपनी NXT विमेंस चैंपियनशिप को डिफेंड करना होगा। बैकी चैंपियन बनने के बाद पहली बार किसी बड़े इवेंट में अपने टाइटल को डिफेंड कर रही होंगी।

वहीं ट्रिक विलियम्स ने हाल ही में 4-वे मैच में 3 अन्य रेसलर्स को हराकर NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डॉमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ मैच हासिल किया था। उनके अलावा NXT चैंपियनशिप और ब्रांड का टैग टीम टाइटल भी इवेंट में दांव पर लगा होगा। NXT हैरिटेज कप के लिए ब्रिटिश राउंड्स रूल्स मैच और ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी धमाल मचा रहा होगा। इस आर्टिकल में आइए WWE NXT No Mercy 2023 में होने वाले सभी मैचों पर एक नज़र डालते हैं।

WWE NXT No Mercy 2023 के लिए कौन-कौन से मैचों का ऐलान किया गया है?

-नोअम डार vs बुच (NXT हैरिटेज कप के लिए ब्रिटिश राउंड्स रूल्स मैच)

-कार्मेलो हेज vs इल्जा ड्रैगूनोव (NXT चैंपियनशिप मैच)

-ब्रॉन ब्रेकर vs बैरन कॉर्बिन

-बैकी लिंच vs टिफनी स्ट्रैटन (NXT विमेंस चैंपियनशिप एक्सट्रीम रूल्स मैच)

-डॉमिनिक मिस्टीरियो vs ट्रिक विलियम्स (NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप मैच जिसमें ड्रैगन ली स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे)

-द फैमिली vs OTM vs द क्रीड ब्रदर्स vs लोस लोथारियस (NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल-4-वे मैच)

आपको याद दिला दें कि NXT No Mercy 2023 में डॉमिनिक मिस्टीरियो को पहले मुस्तफा अली के खिलाफ अपनी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप बेल्ट को डिफेंड करना था, लेकिन कंपनी ने हाल ही में अली को रिलीज़ कर दिया है। इसलिए आखिरी समय पर प्लान में बदलाव करते हुए ट्रिक विलियम्स को टाइटल शॉट दिया गया है। इवेंट के सभी मुकाबलों को शानदार तरीके से हाइप किया गया था, इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या NXT No Mercy 2023 में कोई टाइटल चेंज होगा।