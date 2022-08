"Drew Mcintyre जीत सकते हैं"- WWE Superstar ने Roman Reigns के खिलाफ चैंपियनशिप मैच में दिग्गज का विजेता के तौर पर किया चुनाव

Roman Reigns and Drew Mcintyre: WWE का अगला इवेंट Clash at the Castle यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। सालों बाद यूके में कोई शो हो रहा है। इस शो में रोमन रेंस (Roman Reigns) और ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। फेमस NXT UK सुपरस्टार वेल्शमैन वाइल्ड बोअर (Welshman Wild Boar) ने इस मैच में संभावित विजेता की भविष्यवाणी की है।

कुछ समय पहले उनका Sportskeeda Wrestling के साथ इंटरव्यू हुआ था। उनसे इस दौरान रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर में से किसी एक को विजेता के रूप में चुनने के लिए कहा गया था। इस दौरान वेल्शमैन ने मैकइंटायर को चुना लेकिन उन्होंने रोमन रेंस की भी तारीफ की। उन्होंने कहा,

"मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड किंगडम का लड़का टाइटल को अपनी जमीन पर लेकर आए। हालांकि, रोमन रेंस इस समय जबरदस्त काम कर रहे हैं। ब्रॉक लैसनर के खिलाफ उनका वो (SummerSlam) मैच शानदार था। इसी वजह से मैं फिर इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसा की मैंने पहले बोला, मैं चाहता हूँ कि यूके के स्टार (ड्रू मैकइंटायर) की जीत हो। हालांकि, रोमन रेंस शानदार स्टार हैं।"

आप इस NXT स्टार से हुई पूरी बातचीत नीचे वीडियो में देख सकते हैं:

WWE NXT सुपरस्टार नोअम डार ने रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के मैच को लेकर दी थी अपनी प्रतिक्रिया

कुछ समय पहले NXT यूनाइटेड किंगडम स्टार नोअम डर ने भी रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के मैच पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी यहां ड्रू को विजेता के रूप में चुना था। उन्होंने कहा था,

"मुझे लगता है कि ड्रू मैकइंटायर की जीत होने वाली है। मेरे हिसाब से उनके पास काफी मोमेंटम है और उनके पीछे काफी एनर्जी है। ड्रू मैकइंटायर अपने सामने मौजूद पल को समझते हैं, वो हमेशा ऐसा करते हैं और अभी कुछ अलग नहीं होगा।"

WWE काफी समय से ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस के मैच संकेत दे रहा था और आखिर उन्हें आमने-सामने आने का मौका मिलना काफी अच्छी चीज़ है। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा और उम्मीद है कि यूके के फैंस के सामने दोनों धमाकेदार मुकाबला देंगे।

