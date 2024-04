WWE ने WrestleMania XL के नाईट 1 और नाईट 2 में होने वाले सभी मैचों का किया ऐलान, जानें Roman Reigns के कब-कब होंगे मैच?

WrestleMania XL: WWE कुछ दिनों बाद साल के सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट (WrestleMania XL) का आयोजन करने वाली है। पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी मेनिया का आयोजन दो नाईट में होने वाला है। कंपनी ने पहले ही शो के लिए जबरदस्त मैचों का ऐलान कर दिया है, लेकिन नाईट 1 और नाईट 2 में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं इसका ऐलान हो गया है।

कंपनी के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया के जरिए नाईट 1 और नाईट 2 के मैचों का ऐलान किया है। 6 अप्रैल (भारत में 7 अप्रैल) को 7 मुकाबले होने वाले हैं और 7 अप्रैल (भारत में 8 अप्रैल) को 6 मैचों का आयोजन किया जाने वाला है। फैंस को बता दें कि रोमन रेंस नाईट 1 और नाईट 2 दोनों में ही एक्शन में दिखाई देने वाले हैं।

इसके अलावा नाईट 1 में तीन चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आईसी चैंपियनशिप, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम टाइटल के लिए मुकाबले शामिल हैं। नाईट 2 में यूएस चैंपियनशिप, विमेंस चैंपियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का आयोजन होने वाला है। आइए नज़र डालते हैं WrestleMania XL के नाईट 1 और नाईट 2 में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं।

WWE WrestleMania XL के नाईट 1 का मैच कार्ड इस प्रकार है:

-) द रॉक और रोमन रेंस vs कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस

-) रिया रिप्ली vs बैकी लिंच - विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप

-) जे उसो vs जिमी उसो

-) जजमेंट डे vs DIY vs न्यू डे vs द मिज़ और आर ट्रुथ vs ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर vs टायलर बेट और पीट डन - अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सिक्स पैक लैडर मैच

-) गुंथर vs सैमी ज़ेन - आईसी चैंपियनशिप मैच

-) जेड कार्गिल, बियांका ब्लेयर और नेओमी vs डैमेज कंट्रोल (ओस्का, कायरी सेन और डकोटा काई)

-) रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली vs सैंटोस इस्कोबार और डॉमिनिक मिस्टीरियो

WrestleMania XL के नाईट 2 में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं:

-) रोमन रेंस vs कोडी रोड्स - अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच

-) सैथ रॉलिंस vs ड्रू मैकइंटायर - वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच

-) इयो स्काई vs बेली - विमेंस चैंपियनशिप मैच

-) लोगन पॉल vs रैंडी ऑर्टन vs केविन ओवेंस - यूएस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच

-) एलए नाइट vs एजे स्टाइल्स

-) बॉबी लैश्ले और द स्ट्रीट प्रॉफिट्स vs कैरियन क्रॉस और AOP - सिक्स मैन टैग टीम फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच

