King and Queen of the Ring: WWE King and Queen of the Ring 2024 प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 25 मई, 2024 को सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में कंपनी के हमेशा धमाकेदार शो होते हैं। बड़े सुपरस्टार्स वहां जाकर फैंस को एंटरटेन करते हैं। शायद इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा।

WWE ने King and Queen of the Ring 2024 का ऑफशियल पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर शानदार लग रहा है लेकिन देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। आपको बता दें पोस्टर में कोई भी बड़ा सुपरस्टार नज़र नहीं आ रहा है।

मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स, यूएस चैंपियन लोगन पॉल, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन, विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बैकी लिंच पोस्टर में नज़र आ रही हैं। इनके अलावा बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल भी हैं। बड़ी बात है कि रोमन रेंस, ब्रॉक लैसनर, सीएम पंक, ड्रू मैकइंटायर और सैथ रॉलिंस जैसे दिग्गजों की तस्वीर नहीं लगाई गई है।

पोस्टर देखकर फैंस को बड़ा झटका लगा होगा। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सऊदी अरब की धरती पर इस बार रोमन रेंस सहित कुछ दिग्गज नज़र नहीं आएंगे। King and Queen of the Ring के आयोजन में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस शो को लेकर किसी भी तरह का बिल्डअप अभी देखने को नहीं मिला है। जरूर आने वाले कुछ हफ्ते कंपनी के लिए मुश्किल भरे रहेंगे।

WWE King and Queen of the Ring 2024 के पोस्टर से कुछ मौजूदा चैंपियन भी हुए गायब

King and Queen of the Ring के पोस्टर को देखकर लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर 4 मई को होने वाले Backlash France इवेंट में नए चैंपियन मिल सकते हैं

आपने गौर किया होगा कि पोस्टर में मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट की तस्वीर नहीं है। Backlash France में वो अपने टाइटल को जे उसो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इससे अंदाजा लग रहा है कि वो अपनी चैंपियनशिप गंवा सकते हैं।

मौजूदा WWE विमेंस चैंपियन बेली भी पोस्टर में नज़र नहीं आ रही हैं। Backlash France में वो भी अपने टाइटल को नेओमी और टिफनी स्ट्रैटन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। बेली के टाइटल पर भी खतरा अब मंडरा रहा है।

Expand Tweet

बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल दोनों पोस्टर में नज़र आ रहे हैं। Backlash France में काबुकी वॉरियर्स अपनी WWE टैग टीम चैंपियनशिप को इन दोनों के खिलाफ डिफेंड करेंगी। ऐसा लग रहा है कि ब्लेयर और कार्गिल नई चैंपियन बन जाएंगी।