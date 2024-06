Money in the Bank में Roman Reigns के भाई के खिलाफ होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन का मैच? हैरान करने वाला बयान आया सामने

Solo Sikoa vs Cody Rhodes at Money in the Bank: WWE Clash at the Castle द्वारा कोडी रोड्स (Cody Rhodes), रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की द ब्लडलाइन (The Bloodline) के खिलाफ दुश्मनी की नींव रख दी गई है। ज्यादातर फैंस को लग रहा है कि इन तीनों बेबीफेस स्टार्स का सामना Money in the Bank में द ब्लडलाइन से टैग टीम मैच में देखने को मिलेगा। इसी बीच एक WWE पर्सनालिटी ने हैरान करने वाला बयान दिया।

Notsam Wrestling के हालिया एपिसोड में सैम रॉबर्ट्स ने कई चीज़ों को लेकर बात की। इसी बीच उन्होंने बताया कि रोमन रेंस के भाई सोलो सिकोआ का कोडी रोड्स के खिलाफ संभावित मैच देखने को मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि सिकोआ और रोड्स के बीच मैच के लिए फैंस को SummerSlam तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह Money in the Bank में ही हो सकता है। WWE पर्सनालिटी ने कहा,

"द ब्लडलाइन ने कोडी रोड्स पर हमला किया और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोलो सिकोआ vs कोडी रोड्स मैच Money in the Bank में होगा। क्या मैं सही हूं? शायद हमें SummerSlam तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह Money in the Bank में हो सकता है।"

आप नीचे पूरी वीडियो देख सकते हैं:

WWE ने अगर लॉन्ग टर्म स्टोरीलाइन प्लान की है, तो फिर SummerSlam में कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच हो सकता है। Money in the Bank में WWE द्वारा कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस vs सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और टांगा लोआ मैच देखने को मिल सकता है। WWE के पास रोड्स के आने वाले इवेंट्स में मैचों के लिए काफी अच्छे विकल्प मौजूद हैं।

WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन ने दिए कोडी रोड्स को धोखा देने के संकेत

Clash at the Castle में कोडी रोड्स को ब्लडलाइन के अटैक से बचाने के लिए रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने एंट्री की थी। इसी बीच एक ऐसा हिंट देखने को मिला, जो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। द ब्लडलाइन पर अटैक करने और उन्हें भगाने के बाद केविन, रैंडी और कोडी एंट्रेंस एरिया पर मौजूद थे। यहां रैंडी की नज़र अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल पर थी, यह चीज़ संकेत दे रही है कि रैंडी चैंपियनशिप मैच पाने के लालच में कोडी के खिलाफ जा सकते हैं।