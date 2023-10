WWE जल्द बड़ी चैंपियनशिप को कर सकती हैं अलग, Raw-SmackDown में होंगे बड़े बदलाव?

WWE: WWE मैनेजमेंट अपनी एक और चैंपियनशिप में फिर से बड़ा बदलाव करने जा रही है। हालिया बैकस्टेज रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी जल्द ही अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को अलग-अलग कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद फिर से मेन रोस्टर के दोनों ब्रांड की अपनी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स होंगी।

Better Wrestling Experience के अनुसार, कंपनी अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप को Money in the Bank 2023 PLE से अलग करने का प्लान कर रही थी, फिर इस प्लान को बाद के लिए टाल दिया गया था। अब कंपनी अपने दोनों ब्रांड के टैग टीम रोस्टर में बदलाव कर रही है। संभवतः अब यह टैग टीम चैंपियनशिप को अलग करने का प्रमुख कारण बन सकता है।

पिछले साल 20 मई 2022 को SmackDown में द उसोज़ और RK-Bro (रैंडी ऑर्टन- मैट रिडल) के बीच टैग टीम चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच हुआ था। रोमन रेंस की देखरेख में द उसोज़ मैच जीत कर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बने थे। उन्हें WrestleMania 39 में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की जोड़ी ने हराया था।

WWE Payback 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट में जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को हराया था। हाल ही में हुए Fastlane PLE में कोडी रोड्स और जे उसो ने जजमेंट डे मेंबर्स को हराकर टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

WWE में Jey Uso और Cody Rhodes को लेकर बैकस्टेज हीट पर आया अहम अपडेट

Fastlane के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडी रोड्स और जे उसो नशे में दिख रहे थे। उनके द्वारा कही गई कुछ बातें वायरल हो गई थी, जिसके बाद कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को यह चीज पसंद नहीं आने वाली है। इस खबर पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट में साफ कर दिया गया था कि मौजूदा टैग टीम चैंपियंस को लेकर कोई बैकस्टेज हीट नहीं है।

दोनों स्टार्स को मैनेजमेंट के द्वारा सजा नहीं दी जाएगी। Raw के हालिया एपिसोड में केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने मौजूदा चैंपियंस को चुनौती दी थी। मैच में रोड्स और जे उसो ने जीत दर्ज की थी।