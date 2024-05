King and Queen of the Ring से पहले WWE के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी, Raw की व्यूअरशिप द्वारा कंपनी को हुआ तगड़ा फायदा

Raw Viewership Revealed: WWE रॉ (Raw) का हालिया एपिसोड काफी शानदार साबित हुआ था। यह King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले रेड ब्रांड का आखिरी शो था। WWE ने अपने अगले इवेंट को बिल्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब Raw के आखिरी शो की व्यूअरशिप सामने आ गई है और यह WWE के लिए खुशखबरी लेकर आई है।

WrestleNomics ने अपनी हालिया रिपोर्ट में WWE Raw के 20 मई 2024 के एपिसोड की व्यूअरशिप का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि Raw के इस शो को 1,733,000 लोगों ने देखा। यह पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते के शो को 1,589,000 व्यूअरशिप मिली थी।

Raw के इस शो को सिर्फ व्यूअरशिप ही नहीं बल्कि 18-49 के डेमोग्राफ में भी फायदा हुआ है। इस हफ्ते Raw की डेमो रेटिंग 0.56 रही थी। पिछले हफ्ते रेड ब्रांड शो के लिए आंकड़ा 0.53 का था। साफ तौर पर WWE और मैनेजमेंट के लिए यह अच्छी खबर है।

WWE Raw के एपिसोड में क्या-क्या हुआ?

WWE Raw के एपिसोड की शुरुआत इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन ने की। उनके सैगमेंट में चैड गेबल ने दखल दिया और फिर दोनों के बीच मैच हुआ। इस मुकाबले में ओटिस के दखल के चलते सैमी को बड़ी हार का सामना करना बड़ा। शो के दौरान ब्रॉन ब्रेकर का भी खतरनाक रूप देखने को मिला। उन्होंने केल डिक्सॉन की हालत खराब की।

लायरा वैल्किरिया और इयो स्काई के बीच Queen of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। इसमें लायरा ने चौंकाने वाली जीत हासिल की। ऑसम ट्रुथ ने एक मनोरंजक मैच में फिन बैलर और जेडी मैकडॉना को हराया। इसी के साथ वो अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन रखने में सफल हुए।

बैकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच प्रोमो सैगमेंट में बहस हुई। उन्होंने King and Queen of the Ring में होने वाले मैच विमेंस वर्ल्ड टाइटल मैच को हाइप किया। शेना बैज़लर और ज़ोई स्टार्क ने फैटल 4 वे टैग टीम मैच जीता। इसी के साथ अब वो विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गई हैं। शो के मेन इवेंट में गुंथर ने जे उसो को King of the Ring के सेमीफाइनल में हरा दिया।