WWE Raw में Roman Reigns के भाई की हालत हुई खराब और सबसे बड़ा सपना हुआ चकनाचूर, पूर्व चैंपियन ने फाइनल में बनाई जगह

King and Queen of the Ring Finalists: WWE रॉ (Raw) के एपिसोड में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच देखने को मिले। मेन इवेंट में जे उसो (Jey Uso) और गुंथर आमने-सामने आए और इस धमाकेदार मुकाबले में रिंग जनरल को बड़ी जीत मिली। इसके साथ ही वो King of the Ring के फाइनल में जा चुके हैं। दूसरी ओर रोमन रेंस के भाई जे उसो का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर हो गया।

गुंथर और जे उसो दोनों ही अपने आखिरी दो मुकाबले जीतकर King of the Ring के सेमीफाइनल में आ गए थे। Raw के एपिसोड में दोनों ही टॉप स्टार्स के बीच तगड़ा मैच देखने को मिला। गुंथर ने मुकाबले में लगातार उसो के राइट हैंड को निशाना बनाया और इसी चीज़ का फायदा उन्हें अंत में मिला।

एक मौके पर जे उसो जीत के करीब आ गए थे लेकिन गुंथर ने हार नहीं मानी। अंत में रिंग जनरल ने पूर्व ब्लडलाइन मेंबर के हाथ को निशाना बनाते हुए सबमिशन मूव लगाया। जे ने टैपआउट नहीं किया लेकिन वो फेडआउट हो गए। इसी वजह से रेफरी ने मैच का अंत कर दिया और पूर्व आईसी चैंपियन गुंथर को विजेता घोषित किया। अब गुंथर Raw की ओर से King of the Ring के फाइनल का हिस्सा बनेंगे।

Raw के इसी एपिसोड में Queen of the Ring का सेमीफाइनल मैच भी देखने को मिला। इयो स्काई और लायरा वैल्किरिया आमने-सामने आईं। दोनों ही विमेंस रेसलर्स के बीच यह मुकाबला काफी तगड़ा रहा और इसे आसानी से शो का सबसे अच्छा मैच माना जा सकता है। सभी को लगा था कि इयो स्काई को इस मैच में जीत मिलेगी।

इयो स्काई अंत में जीत के करीब आ गई थीं लेकिन लायरा ने उन्हें हार थमाई। उन्होंने स्काई की रोलअप की कोशिश की रोका और उनके पैरों को पकड़कर पिन करते हुए जीत हासिल की। स्काई और फैंस साफ तौर पर लायरा की जीत देखकर चौंक गए थे। अब वो Queen of the Ring के फाइनल में नज़र आएंगी।

WWE SmackDown में होंगे दो और सेमीफाइनल मुकाबले

WWE SmackDown के अगले एपिसोड में रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा के बीच King of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच होगा। विजेता का सामना गुंथर से सऊदी अरब के इवेंट में होगा। इसके अलावा बियांका ब्लेयर और नाया जैक्स आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले की विजेता का सामना लायरा वैल्किरिया से अगले इवेंट में WWE Queen of the Ring के खिताब के लिए होगा।