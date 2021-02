Raw, अच्छी और बुरी बातें: WWE ने 175 किलो के सुपरस्टार को लेकर की बड़ी गलती, दोस्तों के बीच दुश्मनी की शुरुआत?

WWE एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber) 2021 से अगले रॉ (Raw) एपिसोड से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। क्योंकि किसी पीपीवी से अगला Raw एपिसोड अक्सर धमाकेदार ही साबित होता है। वहीं रेसलमेनिया (Wrestlemania) 37 जैसे-जैसे पास आ रहा है, वैसे-वैसे उससे पहले हर एक शो महत्वपूर्ण बनता जा रहा है।

Raw की शुरुआत The Miz TV सैगमेंट से हुई, जिसमें बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) ने मिज़ (Miz) को धमकी दी कि वो मौजूदा चैंपियन का बुरा हाल कर देंगे। शो में नए WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिडल (Riddle), द न्यू डे (The New Day), शेमस (Sheamus) और डेमियन प्रीस्ट (Damien Priest) की जीत भी देखने को मिली।

शो के मेन इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) और बॉबी लैश्ले का धमाकेदार मैच भी लड़ा गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन अच्छी और बुरी बातों के बारे में आपको बताएंगे, जो इस हफ्ते Raw में देखने को मिली हैं।

Raw में असुका vs शार्लेट स्टोरीलाइन की शुरुआत- अच्छा

Raw में WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स और शायना बैज़लर का सामना शार्लेट और Raw विमेंस चैंपियन असुका की टीम से हुआ। द क्वीन मैच के दौरान काफी गुस्से में नजर आईं और उन्होंने बैज़लर की बुरी तरह पिटाई करनी शुरू कर दी।

लेकिन जब जैक्स को टैग मिला तो मैच की स्थिति बदली हुई नजर आई। दोनों के बीच कांटेदार टक्कर देखी गई और इसी दौरान शार्लेट, बैज़लर को ड्रॉप किक लगाने का प्रयास कर रही थीं, जो उन्हीं की पार्टनर असुका को जा लगी।

यही उनकी टीम की हार का कारण बनी। शार्लेट ने असुका के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन चैंपियन ने उन्हें धक्का दे दिया। ये इस बात के संकेत हैं कि शार्लेट और असुका के बीच संबंधों में खटास पड़ने लगी है। इस स्टोरीलाइन का फैंस पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे और अब आखिरकार उनकी इस मांग को पूरा कर दिया गया है।

