WWE Raw: 3 बहुत बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिलीं

WWE: WWE Raw का एक और एपिसोड समाप्त हो गया है। शो के लिए पहले ही 6 जबरदस्त मुकाबलों का ऐलान कंपनी ने कर दिया था और इसमें एक मैच चैंपियनशिप के लिए भी हुआ। शो की शुरुआत कोडी रोड्स (Cody Rhodes) के सैगमेंट के साथ हुई और रॉ (Raw) का अंत पूर्व चैंपियन के हील टर्न के साथ देखने को मिला।

अपनी तरफ से तो कंपनी ने शो को जबरदस्त बनाने की काफी कोशिश की और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए। कुछ स्टोरीलाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, तो कुछ नई दुश्मनी की भी शुरुआत हुई। इस बीच ऐसी कई गलतियां थी जो WWE ने Raw में की, जिसने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया। इस आर्टिकल में हम ऐसी ही गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं।

#) WWE Raw में लगातार दूसरे हफ्ते Tommaso Ciampa को हार के लिए बुक करना

कुछ हफ्तों पहले WWE में जब DIY (टॉमैसौ चैम्पा और जॉनी गार्गानो) का रीयूनियन हुआ था, तो फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हुए थे। उन्हें लगा था कि यह टीम NXT की तरह ही मेन रोस्टर में अपनी छाप छोड़ेगी। इन दोनों ने साथ मिलकर 30 अक्टूबर को हुए Raw में इम्पीरियम के जियोवानी विंची और लुडविग काइजर को हराया भी था, लेकिन इसके बाद से टीम की गाड़ी एक बार फिर पटरी से उतर गई और चैम्पा को खासतौर पर हार के लिए बुक किया जाना काफी चौंकाने वाला फैसला दिखाई दे रहा है।

पिछले हफ्ते Raw में टॉमैसो चैम्पा और जॉनी गार्गानो को टैग टीम मुकाबले में क्रीड ब्रदर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, तो इस हफ्ते चैम्पा को सिंगल्स मैच में लुडविग काइजर के खिलाफ हार मिली। चैम्पा भले ही दोनों मौकों पर बाहरी दखल के कारण हार रहे हैं, लेकिन उन्हें बार-बार हार के लिए बुक करके उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। फैंस को भी यह चीज़ पसंद नहीं आ रही है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही WWE उनकी बुकिंग में सुधार करेगी।

#) WWE Raw में हुए कई मैचों का अंत क्लीन तरीके से नहीं होना

इस हफ्ते Raw में कुल मिलाकर 7 बड़े मुकाबले देखने को मिले और फैंस उम्मीद कर रहे थे कि यह मैच काफी शानदार साबित होंगे। एक तरफ मैचों का क्वालिटी तो जबरदस्त थी, लेकिन चैंपियनशिप मुकाबले समेत कई मैचों को क्लीन तरीके से अंत नहीं करने का फैसला काफी हैरान करने वाला था।

सैथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन vs जजमेंट डे, द मिज़ vs आईवार, लुडविग काइजर vs टॉमैसो चैम्पा, जजमेंट डे vs कोडी रोड्स और जे उसो यह कुछ ऐसे मैच थे जिनका अंत क्लीन तरीके से नहीं हुआ। एक-दो मैचों का अंत क्लीन तरह से नहीं करने का कारण समझ आता है, लेकिन 4 या उससे ज्यादा मैचों का खराब अंत फैंस के लिए निराश करने वाला था। देखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की बुकिंग में बदलाव होता है या नहीं।

#) WWE Raw में Imperium को तोड़ने के संकेत देना

इम्पीरियम ग्रुप में काफी समय से हलचल देखने को मिल रही है। कुछ हफ्तों से जियोवानी विंची जहां निशाने पर आए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें ग्रुप से हटाया जा सकता है। इस हफ्ते लुडविग काइजर को भी ऐसी ही स्थिति में डाला गया और ऐसे संकेत मिले कि उन्हें इस ग्रुप से हटाया जा सकता है।

दरअसल, लुडविग काइजर की टॉमैसो चैम्पा की जीत के बाद गुंथर ने जियोवानी विंची की काफी तारीफ की थी और यह देखकर काइजर काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसके अलावा गुंथर और विंची के जाने के बाद इंडस शेर का काइजर के साथ बात करना कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। इस सैगमेंट के बाद अगर काइजर को इम्पीरियम से अलग किया जाता है, तो काफी बड़ी गलती होगी और WWE को इससे बचना चाहिए।