WWE Raw: 4 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिलीं 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते फास्टलेन (Fastlane) 2023 से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिला। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में जॉनी गार्गानो (Johnny Gargano) की चौंकाने वाली वापसी देखने को मिली। इसके अलावा मेन इवेंट में एक बड़ा टाइटल मुकाबला भी देखने को मिला।

साथ ही, Fastlane 2023 के लिए एक चैंपियनशिप मैच का ऐलान हुआ। Raw के इस एपिसोड में कुछ साधारण चीज़ें भी देखने को मिलीं जिसने काफी निराश किया। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में देखने को मिलीं।

4- WWE Raw में पहले से ही ऐलान किए गए अधिकतर मैचों को नहीं कराना

WWE ने इस हफ्ते Raw के लिए डेमियन प्रीस्ट vs जे उसो, नाया जैक्स vs शेना बैज़लर, NXT चैंपियन बैकी लिंच vs टेगन नॉक्स जैसे बड़े मैचों का ऐलान किया था। ये तीनों ही मैच रेड ब्रांड में देखने को नहीं मिल पाए। इस वजह से कई फैंस को काफी निराशा हुई।

इस हफ्ते Raw में खुलासा हुआ कि डेमियन प्रीस्ट और बैकी लिंच अनफिट होने की वजह से मैच नहीं लड़ पाएंगे। अब बैकी लिंच अगले हफ्ते Raw में टेगन नॉक्स के खिलाफ अपना NXT टाइटल डिफेंड करेंगी। इसके अलावा डेमियन प्रीस्ट और जे उसो का Fastlane 2023 में होने जा रहे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में आमना-सामना होगा।

3- WWE Raw में आईसी चैंपियनशिप मैच कराना

WWE ने इस हफ्ते Raw के लिए पहले ही आईसी चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट का ऐलान कर दिया था। ऐसा था कि इस सैगमेंट के जरिए गुंथर vs टॉमैसो चैम्पा के आईसी चैंपियनशिप मैच को Fastlane 2023 के लिए ऑफिशियल किया जाएगा। WWE ने इस चैंपियनशिप को इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट में ही करा दिया।

देखा जाए तो इस जबरदस्त मुकाबले को Fastlane 2023 में कराना ज्यादा बेहतर होता। गुंथर को Payback 2023 में भी अपना टाइटल डिफेंड करने का मौका नहीं मिला था। बता दें, Raw में आईसी चैंपियनशिप मैच के बाद जॉनी गार्गानो की लंबे समय बाद वापसी देखने को मिली। उन्होंने वापसी के बाद चैम्पा को इम्पीरियम के हमले से बचाते हुए जमकर बवाल मचाया था।

2- WWE Raw में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन Seth Rollins को कमजोर दिखाना

WWE Raw में Fastlane 2023 में होने जा रहे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच से पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस का इंटरव्यू लिया गया। इस सैगमेंट के दौरान शिंस्के नाकामुरा ने धोखे से उनपर हमला कर दिया। सैथ खुद का बचाव नहीं कर पाए और नाकामुरा द्वारा किए हमले की वजह से उनकी हालत खराब हो गई।

देखा जाए तो सैथ रॉलिंस मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं, इसलिए उन्हें इस तरह कमजोर दिखाना सही नहीं है। जापानी स्टार अतीत में भी रॉलिंस की हालत खराब करते हुए दिखाई दिए थे। अब यह देखना रोचक होगा कि सैथ Fastlane में होने जा रहे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जैसे खतरनाक मुकाबले में शिंस्के को हरा पाते हैं या नहीं।

1- WWE Raw में Dominik Mysterio के Judgment Day से बाहर होने के संकेत मिलना

WWE Raw में इस हफ्ते रिया रिप्ली की वापसी देखने को मिली। रिया No Mercy में डॉमिनिक मिस्टीरियो के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप हारने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने डॉमिनिक को चेतावनी दी है कि अगर वो ट्रिक विलियम्स के खिलाफ रीमैच में नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें घर वापस आने की जरूरत नहीं है।

इस चीज़ के जरिए डॉमिनिक मिस्टीरियो के जजमेंट डे से बाहर होने के संकेत दिए गए हैं। देखा जाए तो रे मिस्टीरियो के बेटे जजमेंट डे मेंबर के रूप में शानदार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इस वक्त उन्हें इस फैक्शन से बाहर किया जाना बड़ी गलती होगी। संभव है कि जजमेंट डे से बाहर होने के बाद डॉमिनिक मिस्टीरियो को पहली जैसी सफलता नहीं मिले और उनकी रिया रिप्ली के साथ लोकप्रिय जोड़ी भी टूट जाएगी।