WWE Raw: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिल सकती हैं 

Raw: WWE RAW का इस हफ्ते का एपिसोड काफी शानदार होने की उम्मीद है। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट से जुड़े कुछ जबरदस्त मैच देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बैकी लिंच (Becky Lynch) भी एक्शन में दिखाई देने वाली हैं।

साथ ही, कुछ बड़ी स्टोरीलाइन आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। WWE Raw के इस एपिसोड का रोमांच बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सरप्राइज भी बुक कर सकती है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में देखने को मिल सकती है।

5- WWE Raw में बैकी लिंच की जीत के बाद उनपर लिव मॉर्गन द्वारा जबरदस्त हमला हो सकता है

जैसा कि हमने बताया कि विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बैकी लिंच का इस हफ्ते Raw में मैच होना है। हालांकि, अभी तक उनके प्रतिद्वंदी का खुलासा नहीं किया गया है। देखा जाए तो बैकी मौजूदा विमेंस चैंपियन हैं इसलिए संभावना ज्यादा है कि WWE उन्हें मजबूत दिखाने के लिए इसमें जीत के लिए बुक कर सकती है।

बता दें, लिव मॉर्गन को King and Queen of the Ring इवेंट में द मैन के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है। लिव इस मुकाबले के बिल्ड-अप के दौरान बैकी लिंच पर दबदबा बनाए रखना चाहेंगी। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मॉर्गन मुकाबले के बाद बैकी पर जबरदस्त हमला करके उनका बुरा हाल कर सकती हैं।

4- WWE Raw में ब्रॉन ब्रेकर का बड़ा मैच बुक कर सकते हैं एडम पीयर्स

ब्रॉन ब्रेकर को WWE ड्राफ्ट में Raw का हिस्सा बनाया गया था। हालांकि, ब्रॉन को अभी तक खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला है। उन्होंने पिछले हफ्ते Raw में बैकस्टेज इस चीज़ को लेकर एडम पीयर्स से शिकायत की थी। इसके बाद पीयर्स ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया था।

ऐसा लग रहा है कि पीयर्स ने ब्रॉन ब्रेकर को लेकर कुछ बड़ा सोच रखा है। संभव है कि ब्रॉन को लाइमलाइट में लाने के लिए पीयर्स इस हफ्ते Raw में उनका मैच किसी बड़े सुपरस्टार के खिलाफ बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो यह देखना रोचक होगा कि ब्रेकर इस संभावित मुकाबले में अपनी छाप छोड़ पाते हैं या नहीं।

3- WWE Raw में इल्या ड्रैगूनोव को अपने दूसरे ही मैच में हार मिल सकती है

WWE ने इस साल हुए ड्राफ्ट में पूर्व NXT चैंपियन इल्या ड्रैगूनोव को Raw का हिस्सा बनाया था। इल्या ने पिछले हफ्ते रेड ब्रांड में जबरदस्त मैच में रिकोशे को हराते हुए King of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई थी। ड्रैगूनोव को मेन रोस्टर में बड़ा पुश मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

यही नहीं, उनका टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गुंथर के खिलाफ मैच होने की भी अफवाहें हैं। हालांकि, इल्या ड्रैगूनोव को क्वार्टरफाइनल में जे उसो का सामना करना है। देखा जाए तो जे मौजूदा समय में फैंस के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं और वो सिंगल्स स्टार के रूप में अच्छा कर रहे हैं। इस वजह से संभव है कि WWE मेन इवेंट जे को इल्या के खिलाफ जीत के लिए बुक करके उनका पुश जारी रख सकती है।

2- WWE Raw में डैमेज कंट्रोल के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो सकती हैं लायरा वैल्किरिया

लायरा वैल्किरिया ने पिछले हफ्ते Raw में Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड में डकोटा काई को हराकर मेन रोस्टर में अपने करियर की शानदार शुरूआत की थी। अब लायरा को इस हफ्ते रेड ब्रांड में क्वार्टरफाइनल में ज़ोई स्टार्क का सामना करना है। इस मुकाबले में भी पूर्व NXT विमेंस चैंपियन की जीत की संभावना ज्यादा है।

याद दिला दें, लायरा वैल्किरिया ने पिछले हफ्ते Raw में बैकी लिंच को डैमेज कंट्रोल के हमले से बचाते हुए इस फैक्शन पर अटैक कर दिया था। यही नहीं, लायरा के हाथों हारने वाली डकोटा काई भी इसी फैक्शन का हिस्सा हैं। इस वजह से संभव है कि डैमेज कंट्रोल अपना बदला लेने के लिए वैल्किरिया के ज़ोई स्टार्क के खिलाफ मैच में दखल देकर उनकी हार का कारण बन सकती हैं।

1- WWE Raw में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को नया चैलेंजर मिल सकता है

डेमियन प्रीस्ट ने Backlash France में जे उसो को हराकर अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन किया था। देखा जाए तो जे King of the Ring टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि पूर्व ब्लडलाइन मेंबर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर हो चुके हैं।

पिछले हफ्ते SmackDown में प्रीस्ट की जजमेंट डे के साथ स्टोरीलाइन आगे बढ़ाई गई थी जहां वो अपने साथियों के साथ रिश्ते सुधारते हुए दिखाई दिए थे। देखा जाए तो डेमियन प्रीस्ट मौजूदा समय में Raw के टॉप टाइटल को होल्ड कर रहे हैं और WWE इस चैंपियनशिप के लिए अगले चैलेंजर के लिए फैंस को शायद ही ज्यादा इंतजार कराएगी। ऐसा लग रहा है कि WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर को रोचक बनाए रखने के लिए इसी हफ्ते प्रीस्ट को अगला चैलेंजर देकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।