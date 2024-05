WWE RAW: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते रॉ के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते दिलचस्प एपिसोड देखने को मिला। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में रेड ब्रांड की तरफ से King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सभी 4 सेमीफाइनलिस्ट सामने आ गए। इसके अलावा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप स्टोरीलाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई दी।

यही नहीं, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का अगला कंटेंडर मिल गया। साथ ही, Raw के इस एपिसोड में भविष्य के लिए कुछ बड़ी चीज़ें टीज़ की गई। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- WWE सुपरस्टार ओटिस के कारण आईसी चैंपियनशिप मैच हारेंगे चैड गेबल?

चैड गेबल को King and Queen of the Ring में सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिलने वाला है। चैड चाहते हैं कि अल्फा अकादमी (ओटिस, अकीरा टोजावा और मैक्सिन डुप्री) उन्हें यह मैच जीतने में मदद करके आईसी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाए। हालांकि, गेबल ने अपने साथियों के साथ बुरा व्यवहार करके उनके साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं।

यही नहीं, उन्होंने इस हफ्ते Raw में ओटिस को सैमी ज़ेन के खिलाफ मिली हार के बाद थप्पड़ जड़ दिया था और पूर्व Money in the Bank विनर अपने साथी की इस हरकत से काफी दुखी हो गए थे। ऐसा लग रहा है कि जब चैड गेबल को आईसी चैंपियनशिप मैच के दौरान मदद की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त ओटिस उन्हें धोखा देकर उनके खिलाफ हो सकते हैं। इस स्थिति में चैड को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ सकता है।

4- WWE Raw में अगले वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं जजमेंट डे

जजमेंट डे (फिन बैलर और जेडी मैकडॉना) इस हफ्ते Raw में हुए फैटल 4 वे टैग टीम मैच को जीतकर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर बन चुके हैं। उनकी इस जीत में कार्लिटो ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही मौजूदा चैंपियन आर-ट्रुथ और द मिज़ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।

देखा जाए तो ट्रुथ और मिज़ उतनी तगड़ी टीम नहीं है। यही नहीं, इस टीम के पास फिन बैलर और जेडी मैकडॉना जैसा नंबर्स गेम एडवांटेज भी मौजूद नहीं है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बैलर और मैकडॉना मौजूदा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन को हराकर उनसे टाइटल हासिल कर सकते हैं।

3- WWE King and Queen of the Ring में बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन मैच में डैमेज कंट्रोल का दखल देखने को मिल सकता है

Expand Tweet

बैकी लिंच को King and Queen of the Ring में लिव मॉर्गन के खिलाफ अपना विमेंस वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करना है। इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान डैमेज कंट्रोल ने बैकी के साथ दुश्मनी की शुरूआत कर ली है। बता दें, डैमेज कंट्रोल ने इस हफ्ते Raw में लिंच vs डकोटा काई मैच में दखल देकर इसका DQ के जरिए अंत करा दिया था।

यही नहीं, इसके बाद इस फैक्शन ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियन पर अटैक कर दिया था और जल्द ही लिव मॉर्गन ने भी उन्हें अपने हमले का शिकार बनाया था। इस वजह से ऐसा लगने लगा है कि बैकी लिंच vs लिव के विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में डैमेज कंट्रोल का दखल देखने को मिल सकता है। इस स्थिति में मॉर्गन के नया विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने की संभावना बढ़ जाएगी।

2- WWE Raw सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर डेमियन प्रीस्ट से लेंगे बदला?

डेमियन प्रीस्ट इस हफ्ते Raw में ड्रू मैकइंटायर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देने के लिए तैयार हो गए। याद दिला दें, डेमियन ने ही WrestleMania XL में ड्रू के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के कुछ मिनटों बाद उनपर कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते इस टाइटल पर कब्जा कर लिया था। टाइटल मैच मिलने के साथ ही मैकइंटायर को प्रीस्ट से बदला लेने का शानदार मौका मिल गया।

हालांकि, स्कॉटिश वॉरियर के लिए एक बार फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। यह बात तो पक्की है कि सीएम पंक इस टाइटल मुकाबले में दखल देकर ड्रू मैकइंटायर को हराने की कोशिश कर सकते हैं। WrestleMania XL में ड्रू के टाइटल हारने का बड़ा कारण पंक थे। इसके बाद सीएम की वजह से ही मैकइंटायर Raw में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर नहीं बन पाए थे।

1- WWE गुंथर vs इल्या ड्रैगूनोव मैच को बड़े इवेंट के लिए बचाकर रखना चाहती है?

इस हफ्ते Raw में गुंथर ने कोफी किंग्सटन को हराकर King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद ऐसा लगा कि इल्या ड्रैगूनोव मेन इवेंट में जे उसो को हराकर रिंग जनरल के खिलाफ मैच में जगह बन लेंगे। इल्या का बैकस्टेज पूर्व आईसी चैंपियन के साथ कंफ्रंटेशन कराके ऐसा होने के संकेत भी दिए गए।

हालांकि, जे ने मेन इवेंट में ड्रैगूनोव को हराकर सेमीफाइनल में इम्पीरियम लीडर के खिलाफ मैच में जगह बना ली। WWE ने इस मुकाबले में पूर्व NXT चैंपियन को हार के लिए बुक करके साफ कर दिया कि वो इल्या ड्रैगूनोव vs गुंथर मैच को जल्दीबाजी में नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कंपनी काफी बिल्ड-अप के साथ इस धमाकेदार मुकाबले को किसी बड़े इवेंट में करा सकती है।