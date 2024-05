WWE Raw: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते रॉ के एपिसोड के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

WWE Raw things subtly told: WWE Raw का इस हफ्ते धमाकेदार एपिसोड देखने को मिला। रॉ (Raw) के इस एपिसोड के जरिए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट मिल गए। इसके अलावा पूर्व NXT चैंपियन रेड ब्रांड में जमकर बवाल मचाते हुए दिखाई दिए।

यही नहीं, ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी खतरनाक रूप देखने को मिला। इसके साथ ही भविष्य के लिए कई बड़ी चीज़ें टीज़ की गई। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- क्या WWE Raw में ओटिस को बड़ा पुश मिलने वाला है?

WWE में ओटिस को काफी समय से कुछ खास बुकिंग नहीं दी गई है। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिलने वाला है। बता दें, सैमी ज़ेन और चैड गेबल के स्टोरीलाइन को रोचक बनाने के लिए पूर्व Money in the Bank विजेता का इस्तेमाल हो रहा है।

ओटिस ने इस हफ्ते Raw में चैड को सैमी के खिलाफ जीत दिलाई थी। हालांकि, वो अपनी इस हरकत से शर्मिंदा थे और उन्होंने बैकस्टेज जाकर ज़ेन से माफी भी मांगी थी। ओटिस ने यह बात चैड गेबल को भी बता दी लेकिन गेबल ने उनकी बातों को हल्के में लिया। ऐसा लग रहा है कि अल्फा अकादमी मेंबर जल्द ही चैड से अलग हो सकते हैं और WWE उन्हें सिंगल्स स्टार के रूप में बड़ा पुश दे सकती है।

4- WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन बनेंगी अगली विमेंस वर्ल्ड चैंपियन?

लिव मॉर्गन को King and Queen of the Ring में बैकी लिंच के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिलने वाला है। इस बड़े मुकाबले से पहले ये दोनों सुपरस्टार्स इस हफ्ते Raw में एक-दूसरे पर तंज कसती हुई दिखाई दीं। लिव ने यह भी कहा कि उनका मौजूदा समय में रेवेंज टूर जारी है और वो अगले इवेंट में नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनेंगी।

देखा जाए तो मॉर्गन ने अभी तक इस नए हील कैरेक्टर में काफी शानदार काम किया है। बता दें, हील सुपरस्टार अभी तक अपने करियर के दौरान बैकी लिंच को हरा नहीं पाई हैं। संभव है कि WWE लिव मॉर्गन के रेवेंज टूर को ध्यान में रखते हुए उन्हें बैकी के खिलाफ टाइटल मैच में जीत के लिए बुक करके अपना बदला लेने का मौका दे सकती है।

3- WWE Raw में जजमेंट डे के सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन नाम की बड़ी चुनौती आ चुकी है

ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के Raw में पहले फिउड की शुरूआत हो चुकी है। स्ट्रोमैन ने वापसी के बाद जजमेंट डे मेंबर्स फिन बैलर और जेडी मैकडॉना को अपने हमले का शिकार बनाया था। उन्होंने अभी भी इस फैक्शन का पीछा नहीं छोड़ा है। बता दें, फिन और जेडी इस हफ्ते Raw में चीटिंग के जरिए टैग टीम चैंपियन बनना चाहते थे।

हालांकि, ब्रॉन ने एरीना में एंट्री करते हुए उनकी चाल नाकाम कर दी और ऑसम ट्रुथ मैच जीतकर टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे। इस हार से गुस्साए डेमियन प्रीस्ट ने बैकस्टेज जेडी को मॉन्स्टर अमंग मैन के खिलाफ मैच बुक कराने को कहा। हालांकि, ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने मैकडॉना कही नहीं टिकते हैं। यही कारण है कि अगर जजमेंट डे को स्ट्रोमैन से बदला लेना है तो डेमियन प्रीस्ट को खुद सामने आना होगा।

2- क्या ब्रॉन ब्रेकर WWE में अगले ब्रॉक लैसनर बनने वाले हैं?

ब्रॉन ब्रेकर ने इस हफ्ते Raw में केल डिक्सॉन को स्पीयर देते हुए उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया और मुकाबले के बाद भी डिक्सॉन पर खतरनाक हमला करना जारी रखा। इस वजह से उस लोकल रेसलर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यही नहीं, ब्रेकर ने बैकस्टेज रिकोशे को स्पीयर देकर उनकी हालत खराब कर दी।

बता दें, पूर्व NXT चैंपियन ने बड़े मौके नहीं मिलने से तंग आकर यह कदम उठाया है। WWE ने Raw में ब्रॉन ब्रेकर को खतरनाक दिखाकर इस बात के संकेत दिए हैं कि वो उन्हें अगले ब्रॉक लैसनर के रूप में देख रही है। हालांकि, अगर ब्रॉन को ब्रॉक के करीब भी पहुंचना है तो उन्हें बड़े सुपरस्टार्स को टारगेट करना शुरू करना होगा।

1- WWE सुपरस्टार गुंथर को King of the Ring टूर्नामेंट जीतने से रोकना होगा काफी मुश्किल

गुंथर ने इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट में हुए मैच में जे उसो को स्लीपर होल्ड में जकड़कर हुए बेहोश करते हुए मैच जीत लिया। इस जीत के साथ रिंग जनरल ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। बता दें, यह मैच जीतने से पहले इम्पीरियम लीडर ने जे पर जबरदस्त हमला करके उनका बुरा हाल कर दिया था।

इस डॉमिनेंट जीत के जरिए गुंथर ने King of the Ring के फाइनल के अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से कड़ी चेतावनी दी है। बता दें, रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा मैच का विजेता फाइनल में इम्पीरियम लीडर से भिड़ने वाला है। हालांकि, इन दोनों में से किसी भी सुपरस्टार के लिए गुंथर को King of the Ring बनने से रोकना काफी मुश्किल काम होने वाला है।