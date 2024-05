WWE Raw: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते रॉ के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते जबरदस्त एपिसोड देखने को मिला। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में सीएम पंक (CM Punk) और ड्रू मैकइंटायर के फिउड को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के कई मैच देखने को मिले।

यही नहीं, WWE ने अगले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए कुछ चैंपियनशिप मैच भी ऑफिशियल किए। साथ ही, भविष्य के लिए कुछ बड़ी चीज़ें भी टीज़ की गई। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी बातों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई।

5- क्या WWE ने जजमेंट डे तोड़ने का मन बदल लिया है?

रिया रिप्ली के ब्रेक पर जाने के बाद जजमेंट डे में दरार आना शुरू हो गया था। डेमियन प्रीस्ट Backlash France में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन करने के बाद अपने साथियों से ही झड़प करते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद ऐसा लगा कि जल्द ही जजमेंट डे फैक्शन का अंत हो सकता है।

हालांकि, प्रीस्ट ने इस हफ्ते Raw में जजमेंट डे में मौजूद अपने साथियों के साथ मनमुटाव दूर कर किया और उन्हें गले लगाते हुए भी दिखाई दिए। इस वजह से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या WWE ने जजमेंट डे तोड़ने का मन बदल लिया है या फिर कंपनी अचानक इस फैक्शन को तोड़कर फैंस को सरप्राइज देगी।

4- क्या WWE सुपरस्टार लायरा वैल्किरिया बनेंगी Queen of the Ring?

पूर्व NXT विमेंस चैंपियन लायरा वैल्किरिया को इस साल ड्राफ्ट में Raw का हिस्सा बनाया गया था। उनका इस हफ्ते Raw में शानदार तरीके से डेब्यू कराया गया। बता दें, लायरा ने पहले विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बैकी लिंच को डैमेज कंट्रोल के हमले से बचाया।

इसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल मेंबर डकोटा काई को हराते Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई। ऐसा लग रहा है कि WWE ने पूर्व NXT विमेंस चैंपियन के लिए बहुत बड़ा प्लान बना रखा है। अगर ऐसा है तो लायरा वैल्किरिया को इस साल का Queen of the Ring बनाया जा सकता है।

3- क्या WWE Raw सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड बनेंगे अगले आईसी चैंपियन?

आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन का मौजूदा समय में ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के साथ फिउड देखने को मिल रहा है। सैमी को King and Queen of the Ring 2024 इवेंट में इन दोनों सुपरस्टार्स के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करना है। ब्रॉन्सन ने इस फिउड के दौरान सैमी और चैड पर दबदबा बना रखा है।

रीड इस हफ्ते Raw में हुए ब्रॉल में भी इन दोनों सुपरस्टार्स पर भारी पड़े। यही कारण है कि उनके King and Queen of the Ring इवेंट में आईसी चैंपियन बनने की संभावना काफी बढ़ चुकी है। अब यह देखना रोचक होगा कि सैमी ज़ेन और चैड गेबल सऊदी अरब में होने जा रहे प्रीमियम लाइव इवेंट में 150 किलो के भारी-भरकम सुपरस्टार को किस प्रकार रोक पाते हैं।

2- क्या WWE ने अभी तक ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया है?

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पिछले हफ्ते WWE Raw के जरिए करीब एक साल बाद टीवी पर वापसी की थी। देखा जाए तो ब्रॉन बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। यही कारण है कि उम्मीद थी कि इस हफ्ते रेड ब्रांड में उनके वापसी के बाद पहले फिउड की शुरूआत देखने को मिलेगी।

हालांकि, स्ट्रोमैन Raw में केवल अपने पूर्व टैग टीम पार्टनर रिकोशे के साथ बैकस्टेज सैगमेंट में दिखाई दिए थे। यही कारण है कि संभव है कि WWE ने अभी तक मॉन्स्टर अमंग मैन के लिए कोई प्लान ही बनाया हो। संभावना यह भी है कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्टोरीलाइन में शामिल करने के लिए अंकल हाउडी के डेब्यू का इंतजार कर रही हो।

1- WWE में गुंथर के King of the Ring बनने के रास्ते में आ सकते हैं इल्या ड्रैगूनोव

गुंथर और इल्या ड्रैगूनोव ने इस हफ्ते Raw में अपने-अपने मैच जीतकर King of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। ये दोनों पुराने दुश्मन रह चुके हैं और इल्या WWE में रिंग जनरल को हराने का भी कारनामा कर चुके हैं। देखा जाए तो इम्पीरियम लीडर ने इस साल का King of the Ring बनना अपना लक्ष्य बना लिया है।

हालांकि, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगूनोव उनके King of the Ring बनने के रास्ते में आ सकते हैं। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि इन दोनों सुपरस्टार्स का टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आमना-सामना हो सकता है। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि गुंथर इस बड़े खतरे से किस प्रकार निपट पाते हैं।