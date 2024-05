WWE Raw, 6 मई 2024: 2 अच्छी चीज़ें जो रॉ में देखने को मिली और 2 जो बहुत बुरी रही

WWE Raw: WWE रॉ (Raw) का हालिया एपिसोड काफी बेहतरीन साबित हुआ। इस शो में कई अच्छे मैच और सैगमेंट देखने को मिले। WWE ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए स्टोरीलाइन आगे बढ़ाई।

WWE Raw के एपिसोड में कई रोचक चीज़ें देखने को मिली, जो फैंस को खूब पसंद आई। इसी बीच कुछ जगहों पर सभी को थोड़ी निराशा का भी सामना करना पड़ा। इस आर्टिकल में हम WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड की 2 अच्छी और 2 बुरी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं।

1- WWE Raw की अच्छी बात: शेमस vs गुंथर मैच

WWE Raw के मेन इवेंट में शेमस और गुंथर के बीच King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड का मैच देखने को मिला था। दोनों ही स्टार्स के बीच पिछले दो मैच बेहतरीन रहे थे और ऐसे में फैंस को इससे भी काफी उम्मीदें थी। गुंथर और शेमस ने हमेशा की तरह एक-दूसरे पर हार्ड हिटिंग मूव्स का उपयोग किया।

लुडविग काइजर के दखल के चलते शेमस अपना कंधा चोटिल करा बैठे। इसी चीज़ का फायदा रिंग जनरल ने उठाया और शेमस की चोट को लगातार निशाना बनाया। अंत में शेमस ने गुंथर के सबमिशन मूव पर हार मान ली। यह आसानी से Raw के एपिसोड का सबसे अच्छा मैच रहा और दोनों ने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया।

1- बुरी बात: WWE का दो मैचों को कैंसिल कर देना

WWE Raw के एपिसोड के लिए कुल 8 मैचों का ऐलान देखने को मिला था। 4 King of the Ring और 4 Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच थे। WWE ने इसी बीच अंतिम समय पर दो मुकाबलों को कैंसिल करके फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया।

कोफी किंग्सटन और रे मिस्टीरियो का मैच कई फैंस देखना चाहते थे लेकिन अब यह किसी लाइव इवेंट में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ज़ेलिना वेगा और शेना बैज़लर के क्वालीफाइंग मैच को भी कैंसिल कर दिया गया। यह सही मायने में काफी ज्यादा खराब चीज़ें रही।

2- अच्छी बात: WWE दिग्गज सीएम पंक का प्रोमो सैगमेंट

WWE Raw में सीएम पंक ने जबरदस्त प्रोमो कट किया। उन्होंने ड्रू मैकइंटायर पर निशाना साधा और उन्हें रिंग में बुलाया। मैकइंटायर एरीना छोड़कर चले गए थे और ऐसे में उनका आना संभव नहीं था। पंक ने बताया कि स्कॉटिश स्टार ने उन्हें चोटिल किया और इसी कारण उन्होंने भी ड्रू को इंजर्ड कर दिया।

उन्होंने WrestleMania XL में मैकइंटायर की चैंपियनशिप हार को लेकर भी बात की। पंक ने बताया कि किस तरह से ड्रू उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच सीएम पंक ने मैकइंटायर को डरपोक भी बताया। यह पूरा सैगमेंट शुरुआत से लेकर अंत तक काफी ज्यादा रोचक साबित हुआ।

2- बुरी बात: ड्रू मैकइंटायर और ओस्का का WWE के बड़े टूर्नामेंट से बाहर होना

WWE ने King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट के लिए हाइप बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच Raw की ओर से विमेंस और मेंस डिवीजन के मैचों का ऐलान किया गया था। इसमें कई बड़े स्टार्स मौजूद थे। ड्रू मैकइंटायर इस टूर्नामेंट के पहले राउंड में फिन बैलर का सामना करने वाले थे।

दूसरी ओर ओस्का का मैच लायरा वैल्किरिया से होने वाला था। WWE ने Raw में ऐलान किया कि यह दोनों ही रेसलर्स चोटिल हैं और ऐसे में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले दो सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे और उनका इससे बाहर होना एक निराशाजनक चीज़ रही।