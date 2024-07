'मैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा'- WWE Money in the Bank लैडर मैच में क्वालीफाई करने वाले आखिरी स्टार का हुआ खुलासा

Drew McIntyre Qualify Money in the Bank Ladder Match: WWE Raw का मेन इवेंट इस हफ्ते शानदार रहा। शेमस (Sheamus), इल्या ड्रैगूनोव और ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) के बीच मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने के लिए ट्रिपल थ्रेट क्वालीफाइंग मैच हुआ। मैच बहुत ही तगड़ा रहा और अंत में मैकइंटायर ने जीत हासिल की।

दरअसल इस मैच का ऐलान कंपनी ने पिछले हफ्ते ही कर दिया था। शेमस और ड्रू पहले काफी अच्छे दोस्त लेकिन अब दुश्मन बन गए हैं। दोनों का रिंग में एक-दूसरे पर वार बहुत ही शानदार रहा। इन दो दिग्गजों के बीच युवा इल्या ड्रैगूनोव ने सभी को प्रभावित किया। इल्या ने शेमस और ड्रू के ऊपर तगड़े मूव्स लगाए। उनके प्रदर्शन को देखकर ट्रिपल एच जरूर खुश हुए होंगे।

शेमस ने ड्रू को 10 बीट्स ऑफ बोधरन से काफी परेशान किया। तीनों स्टार्स ने मुकाबला जीतने के लिए सारी हदें इस मुकाबले में पार की। एक-दूसरे पर जमकर अटैक किया लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। रिंगसाइड में भी तीनों ने काफी एक्शन दिखाया। खासतौर पर इल्या ने ड्रू को तगड़े मूव्स लगाकर उनकी हालत खराब कर दी।

मैच का अंत भी गजब का रहा। इल्या ने ड्रू को टॉरपिडो मास्को मूव लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया था। इसके बाद शेमस ने ड्रैगूनोव पर ब्रॉगकिक लगाई। शेमस ने इल्या को पिन किया लेकिन मैकइंटायर ने आकर उनका पांव खींच दिया। ड्रू ने उन्हें टाइमकीपर्स एरिया में भेज दिया।

रिंग में इसके बाद शेमस और ड्रू का आमना-सामना हुआ। दोनों ने एक-दूसरे पर अटैक किया। शेमस ड्रू को ब्रॉगकिक देने गए लेकिन ये दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। स्कॉटिश स्टार ने शेमस को क्लेमोर किक देकर पिन करते हुए जीत हासिल कर ली।

क्या ड्रू मैकइंटायर WWE Money in the Bank में जीत हासिल कर पाएंगे?

ड्रू मैकइंटायर के लिए ये शो अच्छा रहा। मैच जीतने के बाद उन्होंने Money in the Bank लैडर मैच जीतने का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने कैश-इन कर टोरंटो से वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के साथ बाहर आने की बात भी कही। इसके बाद उन्होंने सीएम पंक के ब्रेसलेट को किस किया। आपको बता दें ड्रू ने अपने करियर में 6वीं बार Money in the Bank लैडर मैच में क्वालीफाई किया है। अब देखना होगा कि वो इस मुकाबले को जीतकर ब्रीफकेस अपने नाम कर पाएंगे या नहीं।

