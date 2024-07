WWE Raw रिजल्ट्स: टॉप स्टार ने Money in the Bank लैडर मुकाबले में बनाई जगह, मौजूदा चैंपियन पर हुआ खतरनाक हमला, बाप ने बेटे को हराया

WWE Raw Results: WWE Raw का इस हफ्ते Money in the Bank से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिला। रॉ (Raw) के इस एपिसोड में टॉप स्टार ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच में जगह बनाई। इसके अलावा आईसी चैंपियन पर खतरनाक हमला हुआ। वहीं, बाप ने बेटे को हराया। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Raw की शुरूआत में जे उसो का सैगमेंट

- जे उसो ने प्रोमो देते हुए मेंस Money in the Bank लैडर मैच को लेकर बात की और उन्होंने यह मुकाबला जीतकर ब्रीफकेस हासिल करने का दावा किया। जल्द ही, चैड गेबल ने उनके सैगमेंट में दखल दिया। चैड ने कहा कि यीट कोई शब्द नहीं है और चमत्कार को खास शब्द बताया। गेबल ने खुद के रन को चमत्कार बताते हुए उनपर Wyatt Sick6 द्वारा हुए हमले और अल्फा अकादमी द्वारा उन्हें छोड़े जाने का जिक्र किया। चैड गेबल ने याद दिलाया कि उन्होंने दो ताकतवर सुपरस्टार्स ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रीड को हराकर मेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया है। चैड ने लैडर मैच को जीतने का भी दावा किया। जे ने गेबल पर Wyatt Sick6 द्वारा हुए खतरनाक हमले का जिक्र किया। इसके बाद पूर्व अल्फा अकादमी मेंबर ने कहा कि Wyatt Sick6 को मेन इवेंट जे के पीछे होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ना केवल फायर फ्लाई चुराई बल्कि अपने परिवार को भी छोड़ा। इसके जवाब में जे ने बताया कि वो फायर फ्लाई वापस देने का ऑफर दे चुके हैं और कहा कि उन्होंने वही किया जो कि चैड गेबल के साथियों ने किया था। जल्द ही, चैड ने जे उसो पर अटैक कर दिया और इन दोनों के बीच ब्रॉल की शुरूआत हो गई। इसके बाद एरीना में अंधेरा छा गया और Wyatt Sick6 की एंट्री हो गई। यह देखकर गेबल क्राउड के बीच से होते हुए एरीना के बाहर चले गए। वहीं, Wyatt Sick6 मेंबर्स स्टेज एरिया के पास दिखाई दिए और सिस्टर एबीगेल ने आकर माइकल कोल को दूसरा बॉक्स दिया।

Trending

WWE Raw में कैरियन क्रॉस vs ज़ेवियर वुड्स

- कैरियन क्रॉस का ज़ेवियर वुड्स के खिलाफ सिंगल्स मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में कैरियन को वुड्स से काफी टक्कर मिली। न्यू डे मेंबर मैच के अंतिम पलों में अपना बड़ा मूव देने के लिए टॉप रोप पर पहुंच गए। हालांकि, फाइनल टेस्टामेंट ने उनका ध्यान भटकाया। इससे क्रॉस की मुकाबले में जरूर वापसी हुई। हालांकि, अंत में जेवियर वुड्स ने कैरियन क्रॉस को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद ऑथर्स ऑफ पेन ने न्यू डे पर जबरदस्त हमला कर दिया। AOP ने बैरिकेड पर ज़ेवियर को पावरबॉम्ब दिया। वहीं, कैरियन ने रिंग में कोफी किंग्सटन को अपने सबमिशन में जकड़कर उनकी हालत खराब की।

विजेता: ज़ेवियर वुड्स

Expand Tweet

- डेमियन प्रीस्ट ने डॉमिनिक मिस्टीरियो को बताया कि रिया रिप्ली उनसे नाराज हैं। जल्द ही, पता चला कि लिव मॉर्गन जजमेंट डे के लॉकर रूम में मौजूद थीं। फिन बैलर ने डेमियन को बताया कि लिव का जजमेंट डे में टैग टीम चैंपियनशिप वापस लाने में बड़ा हाथ रहा है। फिन ने प्रीस्ट को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि जजमेंट डे को उनकी जरूरत है। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने सफाई देते हुए कहा कि जजमेंट डे में सभी को एक-दूसरे की जरूरत है। बैलर ने भी उनपर भरोसा जताया।

- ज़ेलिना वेगा ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन पर तंज कसते हुए उनके खिलाफ चैंपियनशिप मैच में जीत का दावा किया।

WWE Raw में लिव मॉर्गन vs ज़ेलिना वेगा (विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

- ज़ेलिना वेगा को लिव मॉर्गन के खिलाफ टाइटल मैच लड़ने का मौका मिला। ज़ेलिना इस मुकाबले में लिव को काफी फाइट देते हुए दिखाई दीं। जल्द ही, डॉमिनिक मिस्टीरियो एंट्री करते हुए रिंगसाइड पर आ गए और थोड़ी देर बाद उनके पिता रे मिस्टीरियो भी वहां आ गए। लिव मॉर्गन इस मुकाबले में रिया रिप्ली के प्रिजन लॉक सबमिशन का ज़ेलिना वेगा पर इस्तेमाल करती हुई दिखाई दीं लेकिन वेगा मैच में बनी रहीं। इसके बाद भी ज़ेलिना ने लिव को फाइट देना जारी रखा। वहीं, रे मिस्टीरियो ने रिंगसाइड पर डॉमिनिक को धक्का देकर गिराया। तुंरत ही मॉर्गन ने रे पर अटैक करके उन्हें गिरा दिया। इसके बाद ज़ेलिना वेगा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ अपने जबरदस्त मूव्स का इस्तेमाल करके जीत के काफी करीब आ गईं। हालांकि, इसके बाद डॉमिनिक मिस्टीरियो ने रिंग में स्टील चेयर फेंकी और ज़ेलिना ने उस चेयर से डॉमिनिक पर हमला किया। वहीं, लिव मॉर्गन ने ज़ेलिना का ध्यान भटके होने का फायदा उठाकर उनपर ओब्लिवियन मूव लगाकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: लिव मॉर्गन

Expand Tweet

- लिव मॉर्गन ने रैंप पर दिए इंटरव्यू में अपनी जीत डॉमिनिक मिस्टीरियो को समर्पित करते हुए उनकी काफी तारीफ की।

WWE RAW में सैथ रॉलिंस का सैगमेंट

- सैथ रॉलिंस ने दावा किया कि वो अगले हफ्ते Raw में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के रूप में रिंग में खड़े होंगे। सैथ ने बॉस्टन को चैंपियनशिप सिटी बताया। रॉलिंस ने कहा कि उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत की जरूरत है और वो इससे कम में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। सैथ रॉलिंस ने डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ मुकाबले की शर्त की याद दिलाते हुए कहा कि अगर वो मैच हारते हैं तो डेमियन के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते इस टाइटल के लिए चैलेंज नहीं दे पाएंगे। सैथ ने आगे कहा कि वो प्रेशर में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। रॉलिंस ने यह भी दावा किया कि वो ना केवल डेमियन प्रीस्ट से वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल लेंगे बल्कि जजमेंट से प्रीस्ट ले लेंगे। पूर्व शील्ड मेंबर ने कहा कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जजमेंट डे छोड़ने के बाद ज्यादा बेहतर सुपरस्टार बन पाएंगे। जल्द ही, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन फिन बैलर ने एंट्री करते हुए उनका मूड खराब होने की बात कही। फिन ने जजमेंट डे और डेमियन प्रीस्ट में हो रहे बदलाव का जिक्र करके इसका जिम्मेदार सैथ रॉलिंस को ठहराया। सैथ ने इसके जवाब में कहा कि बैलर अपने साथी डेमियन से जलते हैं क्योंकि उनके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मौजूद नहीं है। रॉलिंस ने फिन बैलर को उनसे लड़ने का ऑफर दिया और तभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट की एरीना में एंट्री हुई। द आर्किटेक्ट को लगा कि जजमेंट डे ने उनपर हमला करने के लिए जाल बिछाया है। हालांकि, डेमियन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्द ही, सैथ रॉलिंस फाइट करने के मूड में आ गए और फिन बैलर ने उनपर हमला कर दिया। सैथ ने फिन और प्रीस्ट को सुपरकिक देने के बाद फिन को स्टॉम्प दिया। इसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने अपने चैलेंजर पर साउथ ऑफ हैवन्स लगाकर उनकी हालत खराब कर दी।

Expand Tweet

- डेमियन प्रीस्ट ने फिन बैलर को Money in the Bank में उनके सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच से दूर रहने को कहा।

WWE Raw में डकोटा काई vs ज़ोई स्टार्क vs आईवी नाइल (विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- Money in the Bank क्वालीफाइंग ट्रिपल थ्रेट मैच में डकोटा काई, ज़ोई स्टार्क और आईवी नाइल का आमना-सामना हुआ। इस मुकाबले में इन तीनों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली। वहीं, आईवी मैच में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों की हालत खराब करती हुई दिखाई दीं। अंत में, कायरी सेन ने आकर नाइल का ध्यान भटकाया। इससे डकोटा काई को मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया लेकिन तभी विमेंस टैग टीम चैंपियन अनहोली यूनियन ने आकर कायरी पर अटैक किया। इस वजह से डकोटा का ध्यान भटका और ज़ोई ने उन्हें Z360 मूव देकर पिन करते हुए विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया।

विजेता: ज़ोई स्टार्क

Expand Tweet

- बो डैलस और अंकल हाउडी का वीडियो चलाया गया। बो ने कहा कि उन्हें यही करने के लिए चुना गया है। डैलस ने आगे कहा कि सभी ने उन्हें भूला दिया था लेकिन अब उन्हें नोटिस किया जा रहा है। बो डैलस ने बताया कि Wyatt Sick6 के मेंबर्स अब परिवार बन चुके हैं। बो ने उनलोगों को सबक सिखाने की बात कही जिन्होंने अपने फायदे के लिए अपने परिवार का गलत फायदा उठाया।

- चैड गेबल ने बैकस्टेज ओटिस से मुलाकात करके कहा कि शायद Wyatt Sick6 ने वीडियो के जरिए उन्हें टारगेट किया है। 150 किलो के सुपरस्टार ने चैड की मदद करने से इंकार कर दिया। इसके बाद गेबल ने कहा कि आने वाले समय में बाकी अकादमी मेंबर्स भी Wyatt Sick6 के हमले का शिकार बन सकते हैं।

WWE Raw में रे मिस्टीरियो vs डॉमिनिक

- रे मिस्टीरियो का डॉमिनिक के खिलाफ सिंगल्स मैच देखने को मिला। रे इस मुकाबले में अपने बेटे को डॉमिनेट करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद लिव मॉर्गन ने आकर मिस्टर 619 का ध्यान भटकाया। इस वजह से डॉमिनिक ने थोड़ी देर के लिए दबदबा जरूर बनाया लेकिन जल्द ही रे ने मैच में वापस कंट्रोल हासिल कर लिया। लिव ने जजमेंट डे मेंबर को रिंग के बाहर खींचते हुए उन्हें पूर्व WWE चैंपियन के हमले से बचाया। इसके बाद रे मिस्टीरियो ने अटैक किया जिससे डॉमिनिक, लिव पर जा गिरे। थोड़ी देर बाद ज़ेलिना वेगा ने आकर मॉर्गन पर अटैक कर दिया और इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिला। वहीं, अंत में वेगा ने लिव मॉर्गन को एप्रन पर पटका। जल्द ही, रे मिस्टीरियो ने अपने बेटे पर 619 मूव लगाने के बाद उन्हें स्प्लैश देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: रे मिस्टीरियो

Expand Tweet

WWE Raw में आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन का सैगमेंट

- सैमी ज़ेन ने Money in the Bank 2024 में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करने का जिक्र किया। सैमी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ब्रॉन ब्रेकर उनकी हालत खराब कर देंगे। ज़ेन ने ब्रॉन की ताकत और फुर्ती की तारीफ करते हुए कहा कि वो हर हफ्ते सुपरस्टार्स की हालत खराब करते हुए आए हैं। इसके बाद आईसी चैंपियन ने ब्रॉन को हराने का दावा किया। जल्द ही, पूर्व NXT चैंपियन वहां आ गए। ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि उनके मन में पिछले हफ्ते सैमी ज़ेन के लिए सम्मान बढ़ गया क्योंकि जहां दूसरे लोग उनसे डरते हैं, सैमी ने खुद आकर उन्हें Money in the Bank में आईसी चैंपियनशिप मैच दिया। ब्रॉन ने आगे कहा कि ऐसा करने के पीछे दो वजह हो सकती है, या तो ज़ेन बहादुर हैं या उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने अगले इवेंट में सैमी ज़ेन को हराकर नया आईसी चैंपियन बनने का दावा किया। सैमी ने कहा कि कई लोगों ने उन्हें यह कहा था और कई लोग उनकी हालत खराब कर चुके हैं लेकिन वो हर बार उठ खड़े हुए। ज़ेन ने कहा कि ब्रॉन ब्रेकर के हमले का शिकार सुपरस्टार्स और उनमें यही अंतर है। आईसी चैंपियन ने यह भी कहा कि ब्रॉन शायद उतने बेहतर नहीं हैं जितना वो खुद को समझते हैं। इसके बाद ब्रेकर ने जाने का नाटक किया लेकिन जल्द ही सैमी ज़ेन को स्पीयर दे दिया। थोड़ी देर बाद पूर्व NXT चैंपियन रिंगसाइड पर सैमी को स्पीयर देने के चक्कर में स्टील स्टेप्स से टकरा गए। इसके बाद ज़ेन ने फाइट बैक करते हुए ब्रॉन ब्रेकर पर हमला किया और उन्हें रिंग कॉर्नर में एक्सप्लोडर दिया। हालांकि, जब आईसी चैंपियन ने हैलुवा किक देना चाहा तो वो ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर का शिकार बन गए।

Expand Tweet

- डकोटा काई के विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में हार के बाद उनका इंटरव्यू लिया गया। जल्द ही, लायरा वैल्किरिया ने आकर उनसे बहस की। इसके बाद केडन कार्टर और कटाना चांस ने आकर डैमेज कंट्रोल पर हमला कर दिया।

WWE Raw में ड्रू मैकइंटायर vs शेमस vs इल्या ड्रैगूनोव (Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- इल्या ड्रैगूनोव ने ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करके उन्हें रिंग के बाहर किया। शेमस ने इल्या को पटका और जल्द ही उन्हें क्लोथ्सलाइन देकर गिराया। इसके बाद ड्रैगूनोव ने शेमस पर चॉप्स की बरसात कर दी। जल्द ही केल्टिक वॉरियर ने पूर्व NXT चैंपियन और ड्रू को बैकब्रेकर दिया। इसके बाद तीनों सुपरस्टार्स के बीच रिंगसाइड पर फाइट देखने को मिली और शेमस ने मैकइंटायर को बैरिकेड पर 10 बीट्स ऑफ बोथरन दिया। तीनों सुपरस्टार्स जबरदस्त फाइट के बाद रिंग में थोड़ी देर के लिए धराशाई हो गए। इल्या ड्रैगूनोव ने ड्रू मैकइंटायर और शेमस पर खतरनाक हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। इसके बाद इल्या ने ड्रू को सेंटन देने के बाद एच बॉम्ब हिट करके पिन किया लेकिन किकआउट देखने को मिला। थोड़ी देर बाद इल्या ड्रैगूनोव ने रोप्स से सुपलेक्स देकर शेमस और ड्रू मैकइंटायर को रिंग में पटका। ड्रू ने इल्या को हेडबट देने के बाद उन्हें क्लेमोर किक देना चाहा लेकिन पूर्व NXT सुपरस्टार ने उन्हें टॉरपिडो मास्को दे दिया। इसके बाद शेमस ने ड्रैगूनोव को ब्रॉग किक देकर पिन किया लेकिन स्कॉटिश वॉरियर ने इल्या को रिंग के बाहर खींचते हुए उन्हें बैरिकेड के उस पार भेज दिया। ड्रू मैकइंटायर रिंग में आ गए और उनकी शेमस के साथ जबरदस्त फाइट देखने को मिली और अंत में ड्रू ने केल्टिक वॉरियर को क्लेमोर किक देकर पिन करते हुए मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना ली। मुकाबले के बाद दिए इंटरव्यू में मैकइंटायर ने मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जीत का दावा किया और कहा कि वो टोरंटो से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर निकलेंगे।

विजेता: ड्रू मैकइंटायर

Expand Tweet

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback