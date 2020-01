इस हफ्ते Raw कब, कहां और किस चैनल पर लाइव आएगा ? मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 13, 2020

Jan 13, 2020 IST SHARE

Raw में होगा ऐतिहासिक मैच इस हफ्ते की रॉ काफी खास होने वाली है। WWE ने पहले ही रॉ के लिए काफी मैचों का ऐलान कर दिया है और साथ ही में WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर एक बार दस्तक देते हुए नजर आएंगे। पिछले हफ्ते उन्होंने ऐलान किया था कि वो रॉयल रंबल मैच में पहले स्थान पर एंट्री करने वाले हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते आकर वो क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा केविन ओवेंस, बिग शो और समोआ जो vs सैथ रॉलिंस, एकम और रेजार के बीच WWE इतिहास का पहला फिस्ट मैच देखने को मिलने वाला है। एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन के बीच मैच भी देखने को मिलने वाला है, तो रुसेव और लाना की फिउड में एक और मैच देखने को मिलेगा। रॉयल रंबल पीपीवी के लिए भी बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। WWE रॉ लाइव लोकेशन, तारीख और टाइम वेन्यू: रप एरिना, लेक्सिंग्टन तारीख: 13 जनवरी, 2020 (भारत में 14 जनवरी) भारत में इस रॉ के एपिसोड को सोनी टेन वन और टेन 3 (हिंदी) में देख सकते हैं। 14 जनवरी को भारत में सुबह 6.30 बजे ये शो लाइव आएगा। इसके अलावा आप स्पोर्ट्सकीड़ी हिंदी पर लाइव कमेंट्री के जरिए हर सैगमेंट और मैच के लाइव अपडेट पा सकते हैं। Advertisement

