पूरा WWE रोस्टर किस वजह से स्टेज पर आकर खड़ा हुआ और किसे श्रद्धांजलि दी गई ?

WWE रॉ रोस्टर के सुपरस्टार्स

WWE समरस्लैम से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड पिट्सबर्ग के पीपीजी पेंट्स एरीना में हुआ। रॉ शुरु होने के साथ ही पूरा WWE रोस्टर स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। एरीना में मौजूद दर्शकों के अलावा सभी सुपरस्टार्स ने मौन रखा और कंपनी द्वारा 10 बार बैल बजाकर अमेरिका में हुई शूटिंग की घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।

जब WWE रॉ रोस्टर स्टेज पर खड़ा हुआ था, तो उस समय बड़ी स्क्रीन पर बड़े-बड़े अक्षरों में We stand with you लिखा हुआ था। इसके अलावा नीचे छोटे अक्षरों में उन जगहों के नाम लिखे थे, जहां शूटिंग की घटनाएं हुई थीं।

दरअसल, बीते दिनों अमेरिका के टैक्सस के एल पासो और ओहायो के डेटन में शूटिंग की अलग-अलग घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में अभी तक 31 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। एल पासो के एक शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 22 लोगों को जान गई जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। डेटन में हुई गोलीबारी की घटना की वजह से 9 लोगों को जान जा चुकी है।

WWE ने डेटन और एल पासो में हुई गोलीबारी की घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। ये कोई पहला मौका नहीं है, जब WWE के सुपरस्टार्स ने आकर इस तरह से स्टेज पर थोड़े समय के लिए मौन रखा। अक्सर जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है या किसी सुपरस्टार की दुखद मृत्यु हो जाती है, तब WWE द्वारा इस तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है।

