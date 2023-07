Brock Lesnar के WWE में भविष्य को लेकर आया बड़ा अपडेट, लंबे समय तक रहेंगे कंपनी का हिस्सा? 

Brock Lesnar: WWE मेगास्टार ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने 2012 में वापसी करने के बाद से आज भी कंपनी में अपना दबदबा बनाए रखा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में समरस्लैम (SummerSlam 2023) के बाद बीस्ट के भविष्य के बारे में बात की गई है।

इस साल की शुरूआत में ब्रॉक लैसनर और गुंथर का Royal Rumble 2023 में बेहतरीन स्टेयरडाउन देखने मिला था। WrestleMania 39 में उन्होंने 180 किलो और 7 फुट 3 इंच के ओमोस को मात दी थी। इसके बाद से अभी तक ब्रॉक की दुश्मनी अमेरिकन नाईटमेयर के नाम से मशहूर कोडी रोड्स के खिलाफ जारी है।

Xero News की हालिया रिपोर्ट की मानें, तो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉक लैसनर स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन (WWE) के साथ WrestleMania 41 तक जुड़े रह सकते हैं। कुछ बैकस्टेज रिपोर्ट्स के अनुसार, WrestleMania 41 मिनिसोटा में हो सकता है। कंपनी बीस्ट को निश्चित ही उस शो में बुक करना चाहेगी। रिपोर्ट के अनुसार,

"WWE को उम्मीद है कि ब्रॉक लैसनर WrestleMania 41 तक कंपनी के साथ बने रहेंगे। यह WrestleMania मिनिसोटा में हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो बीस्ट का WWE के साथ यह आखिरी मैच हो सकता है।"

WWE SummerSlam 2023 में Brock Lesnar vs Cody Rhodes मुकाबले में जोड़ी जा सकती है शर्त

कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर के बीच दुश्मनी की शुरुआत WrestleMania 39 के बाद Raw के एपिसोड से हुई थी। ब्रॉक ने शो के मेन इवेंट में होने वाले मैच के शुरू होने से पहले ही रोड्स पर खतरनाक हमला कर दिया था। Backlash 2023 में कोडी ने बीस्ट को हराया, वहीं ब्रॉक Night of Champions में रोड्स के खिलाफ जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे।

Money in the Bank 2023 के बाद हुए Raw में ब्रॉक लैसनर ने वापसी करते हुए कोडी पर हमला किया और फिर से इस दुश्मनी को शुरू किया था। अब दोनों मेगास्टार्स SummerSlam 2023 में तीसरी बार आमने-सामने होंगे। कुछ बैकस्टेज खबरों की मानें, तो कंपनी अमेरिकन नाईटमेयर vs द बीस्ट मैच में एक बड़ी शर्त जोड़ सकती है। हालांकि, यह शर्त क्या होगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। निश्चित ही इससे कोडी और ब्रॉक के मुकाबले का रोमांच और ज्यादा बढ़ जाएगा।