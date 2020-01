Royal Rumble के विजेता और उनके द्वारा रिंग में मैच जीतने के लिए बिताए गए समय की पूरी लिस्ट विजय शर्मा FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 15, 2020

WWE रॉयल रंबल मैच जुए की तरह होता है, इसमें किसी रेसलर की किस्मत बहुत अच्छी होती है तो किसी की बहुत ही ज्यादा खराब होती है। कई सारे रेसलरों को मैच जीतने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है, जबकि कुछ रेसलर चंद मिनटों में ही मैच जीत जाते हैं। आइए नजर डालते हैं कि रॉयल रंबल के अब तक के विजेताओं ने मैच में कितना समय बिताकर जीत हासिल की। यह भी पढ़े: 3 कारण क्यों रोमन रेंस को रॉयल रंबल 2020 मैच नहीं जीतना चाहिए रॉयल रंबल 1988 जिम डग्गन- 14 मिनट 44 सेकेंड रॉयल रंबल 1989 बिग जॉन स्टड- 12 मिनट 21 सेकेंड रॉयल रंबल 1990 हल्क होगन: 12 मिनट, 49 सेकेंड Advertisement रॉयल रंबल 1991 हल्क होगन: 21 मिनट रॉयल रंबल 1992 रिक फ्लेयर: 1 घंटा 2 सेकेंड रॉयल रंबल 1993 योकोजूना- 14 मिनट 53 सेकेंड रॉयल रंबल 1994 ब्रेट हार्ट- 15 मिनट 8 सेकेंड, लैक्स लुगर- 21 मिनट 58 सेकेंड (इस रॉयल रंबल मैच को दोनों ने जीता) रॉयल रंबल 1995 शॉन माइकल्स- 38 मिनट 41 सेकेंड रॉयल रंबल 1996 शॉन माइकल्स- 26 मिनट 9 सेकेंड रॉयल रंबल 1997 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन- 45 मिनट 7 सेकेंड रॉयल रंबल 1998 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन- 15 मिनट 58 सेकेंड रॉयल रंबल 1999 विंस मैकमैहन- 56 मिनट 38 सेकेंड रॉयल रंबल 2000 द रॉक- 14 मिनट 47 सेकेंड रॉयल रंबल 2001 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन- 9 मिनट 38 सेकेंड रॉयल रंबल 2002 ट्रिपल एच- 23 मिनट 14 सेकेंड रॉयल रंबल 2003 ब्रॉक लैसनर- 8 मिनट 59 सेकेंड रॉयल रंबल 2004 क्रिस बैन्वा- 1 घंटा 1 मिनट 35 सेकेंड रॉयल रंबल 2005 बतिस्ता- 10 मिनट 54 सेकेंड रॉयल रंबल 2006 रे मिस्टीरियो- 1 घंटा, 2 मिनट 12 सेकेंड रॉयल रंबल 2007 द अंडरटेकर- 13 मिनट 15 सेकेंड रॉयल रंबल 2008 जॉन सीना- 8 मिनट 28 सेकेंड रॉयल रंबल 2009 रैंडी ऑर्टन- 48 मिनट 27 सेकेंड रॉयल रंबल 2010 ऐज- 7 मिनट 37 सेकेंड रॉयल रंबल 2011 एल्बर्टो डैल रियो- 9 मिनट 23 सेकेंड रॉयल रंबल 2012 शेमस- 22 मिनट 22 सेकेंड रॉयल रंबल 2013 जॉन सीना- 26 मिनट 39 सेकेंड रॉयल रंबल 2014 बतिस्ता- 14 मिनट 34 सेकेंड रॉयल रंबल 2015 रोमन रेंस- 27 मिनट 29 सेकेंड रॉयल रंबल 2016 ट्रिपल एच- 9 मिनट 3 सेकेंड रॉयल रंबल 2017 रैंडी ऑर्टन- 20 मिनट 52 सेकेंड रॉयल रंबल 2018 शिंस्के नाकामुरा- 44 मिनट 38 सेकेंड रॉयल रंबल 2019 सैथ रॉलिंस - 43 मिनट Advertisement

