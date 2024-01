WWE में 2024 में होने वाले सभी Premium Live Event की लिस्ट, जानिए कब और कहां होंगे इस साल धमाकेदार इवेंट्स?

WWE: WWE ने 2024 की शानदार शुरुआत की और पहले ही एपिसोड में द रॉक (The Rock) की वापसी ने दिखा दिया कि यह साल कितना ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है। कंंपनी ने इस साल को यादगार बनाने की तैयारी पिछले साल ही कर दी थी और अपने कई प्रीमियम लाइव इवेंट (Premium Live Event) को दूसरे देशों में ले जाने का ऐलान किया था।

इस साल Royal Rumble के जरिए 2024 में प्रीमियम लाइव इवेंट की शुरुआत होने वाली है और इसके बाद मेन रोस्टर के तीन ऐसे इवेंट्स हैं जोकि यूएसए के बाहर होने वाले हैं। WWE ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया (Elimination Chamber), फ्रांस (Backlash), टोरंटो (Money in the Bank) और जर्मनी (Bash in Berlin) जैसे देशों में अलग-अलग PLE का आयोजन होने वाला है।

आपको बता दें कि अभी तक 6 प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें से Royal Rumble और WrestleMania ही ऐसे दो शो हैं जोकि यूएसए में होने वाले हैं। इन शो के अलावा WWE की डील के मुताबिक सऊदी अरब में भी दो इवेंट्स का आयोजन देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में उनके नाम और तारीखों का ऐलान किया जा सकता।

इसके साथ ही SummerSlam और Survivor Series भी कंपनी के बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में से एक हैं और उनको लेकर भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस आर्टिकल में हम आपको 2024 में होने वाले सभी PLE, उनकी तारीख और जगह के बारे में बताने वाले हैं।

WWE में साल 2024 में होने वाले सभी प्रीमियम लाइव इवेंट की लिस्ट

1) Royal Rumble - सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा, (27 जनवरी 2024)

2) Elimination Chamber: Perth - ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ (24 फरवरी 2024)

3) WrestleMania 40 नाईट 1 - पेन्सिलवेनिया, (6 अप्रैल 2024)

4) WrestleMania 40 नाईट 2 - पेन्सिलवेनिया, 7 अप्रैल 2024

5) Backlash France - लायन, फ्रांस (4 मई 2024)

6) Money in the Bank - टोरंटो, कनाडा (6 जुलाई 2024)

7) Bash in Berlin - बर्लिन, जर्मनी (31 अगस्त 2024)

(नोट: इसमें 8 जनवरी 2024 तक ऐलान किए गए प्रीमियम लाइव इवेंट के नाम शामिल हैं।)