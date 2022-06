WWE SmackDown: 5 बड़ी कहानियां जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड से सामने आईं 

WWE SmackDown के इस हफ्ते के एपिसोड के साथ ही अगले इवेंट हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) का बिल्ड-अप अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड के दौरान कुछ बेहतरीन मैच देखने को मिले और आने वाले समय के लिए दो बड़े चैंपियनशिप मैचों का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा रोमन रेंस (Roman Reigns) को शो में फेमस सुपरस्टार ने चैलेंज किया।

साथ ही, जिंदर महल इस हफ्ते SmackDown में बड़ी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दिए और इस शो का अंत अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के जरिए हुआ। इन सब चीज़ों के अलावा भी शो में काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown से सामने आईं 5 बड़ी कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

5- WWE SmackDown में टैग टीम चैंपियनशिप मैच के दौरान शिंस्के नाकामुरा हुए चोटिल

WWE SmackDown में इस हफ्ते द उसोज ने रिडल & शिंस्के नाकामुरा के खिलाफ टैग टीम चैंपियनशिप मैच में अपना टाइटल डिफेंड किया। इस मैच में द उसोज द्वारा किये हमले की वजह से शिंस्के नाकामुरा चोटिल हो गए थे और उन्हें मैच के बीच में ही बैकस्टेज ले जाना पड़ा था। इस वजह से रिडल को बाकी का मैच अकेले लड़ना पड़ा था और द उसोज ने चीटिंग के जरिए मैच जीता था।

देखा जाए तो शिंस्के नाकामुरा की चोट काफी गंभीर लग रही है और आने वाले समय में ही यह बात साफ हो पाएगी कि नाकामुरा की चोट असली है या फिर नाकामुरा को स्टोरीलाइन के हिसाब से चोटिल दिखाया गया है। अगर नाकामुरा चोटिल हो चुके हैं तो यह देखना रोचक होगा कि रिडल अकेले ही द ब्लडलाइन के साथ दुश्मनी जारी रखने वाले हैं या फिर वो किसी दूसरे सुपरस्टार की मदद लेने वाले हैं।

4- नटालिया को मिलेगा SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में मौका

WWE SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी के अगले चैलेंजर के लिए इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में नटालिया vs शायना बैजलर vs आलिया vs शॉट्जी vs रेचल रोड्रिगेज vs जाया ली का मैच देखने को मिला। नटालिया इस मैच में शॉट्जी को पिन करके रोंडा राउजी के खिलाफ SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने में कामयाब रहीं।

Story continues below ad

इस मैच के बाद नटालिया और SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी का आमना-सामना भी देखने को मिला था। देखा जाए तो नटालिया के लिए चैंपियनशिप मैच में रोंडा राउजी का सामना करना आसान नहीं होगा और यह देखना रोचक होगा कि नटालिया इस मैच में रोंडा को हराकर नई SmackDown विमेंस चैंपियन बन पाती हैं या नहीं।

3- अगले हफ्ते WWE SmackDown में मैक्स डूप्री अपने पहले क्लाइंट को कराएंगे इंट्रोड्यूस

WWE सुपरस्टार मैक्स डूप्री ने SmackDown में डेब्यू के बाद यह साफ कर दिया था कि वो अपने टैलेंट एंजेंसी के लिए सुपरस्टार्स की तलाश कर रहे हैं। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में एडम पीयर्स के साथ बैकस्टेज सैगमेंट में मैक्स डूप्री ने ऐलान किया कि उन्हें अपना पहला क्लाइंट मिल चुका है और वो अगले हफ्ते अपने क्लाइंट को सामने लेकर आएंगे।

यह देखना रोचक होगा कि मैक्स डूप्री का पहला क्लाइंट कौन होने वाला है। बता दें, SmackDown के डार्क सैगमेंट्स के दौरान मैक्स डूप्री ने मेस और मंसूर को अपने फैक्शन का हिस्सा बनाया था। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार मैक्स डूप्री का पहला क्लाइंट कौन होने वाला है या फिर मैक्स किसी दूसरे सुपरस्टार को अपने पहले क्लाइंट के रूप में सामने लेकर आने वाले हैं।

2- WWE SmackDown में जीत के बावजूद भी शैंकी से गुस्सा दिखाई दिए जिंदर महल

WWE SmackDown में इस हफ्ते जिंदर महल का हम्बर्टो के खिलाफ मैच देखने को मिला। इस मैच के दौरान शैंकी के डांस की वजह से ध्यान भटकने के कारण जिंदर लगभग मैच हार गए थे। हालांकि, अंत में शैंकी के दखल का फायदा उठाकर ही जिंदर ने हम्बर्टो को रोलअप के जरिए हराया था।

Story continues below ad

भले ही, जिंदर महल यह मैच जीत गए थे लेकिन वो शैंकी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो शैंकी को एरीना में ही छोड़कर चले गए थे। जिंदर के जाने के बाद शैंकी ने एक बार फिर डांस करना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा है कि जिंदर को शैंकी का डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है।

1- WWE SmackDown में ड्रू मैकइंटायर ने आखिरकार रोमन रेंस को चैलेंज किया

ड्रू मैकइंटायर ने WrestleMania Backlash के बिल्ड-अप के दौरान रोमन रेंस और द उसोज के साथ दुश्मनी की शुरुआत की थी। ऐसा लगा था कि ड्रू मैकइंटायर जल्द ही रोमन रेंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज करेंगे। बता दें, इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर ने आखिरकार रोमन रेंस को चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया।

ड्रू मैकइंटायर ने इस साल सिंतबर के महीने में होने जा रहे Clash at the Castle इवेंट के लिए रोमन रेंस को चैलेंज किया है और यह मैच देखने के लिए फैंस को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बता दें, रोमन रेंस इस हफ्ते SmackDown में मौजूद नहीं थे इसलिए यह देखना रोचक होगा कि वापसी के बाद वो इस चैलेंज को लेकर क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far