WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते शानदार एपिसोड देखने को मिल सकता है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच होने वाले हैं। इसके अलावा कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और लोगन पॉल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है।

इसके साथ ही ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि ब्लू ब्रांड में कुछ सरप्राइज भी बुक किए जाएंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में टिफनी स्ट्रैटन क्वार्टर फाइनल में बियांका ब्लेयर को हरा सकती हैं

WWE SmackDown में इस हफ्ते King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में टिफनी स्ट्रैटन को बियांका ब्लेयर का सामना करना है। बियांका विमेंस डिवीजन के सबसे ताकतवर सुपरस्टार्स में से एक हैं। यही कारण है कि उनके इस मुकाबले में जीत की अटकलें लगाई जा रही हैं।

हालांकि, टिफनी भी बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर हैं और उन्हें मौजूदा समय में WWE से बेहतरीन बुकिंग मिल रही है। यही कारण है कि स्ट्रैटन इस हफ्ते SmackDown में बियांका को हराकर उलटफेर कर सकती हैं। संभव है कि पूर्व NXT सुपरस्टार इस मुकाबले में ब्लेयर को रोलअप के जरिए हरा सकती हैं।

4- WWE SmackDown में टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन सेमीफाइनल में जाने के बाद ब्रॉल कर सकते हैं

WWE SmackDown में इस हफ्ते King of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में टामा टोंगा vs एलए नाइट और रैंडी ऑर्टन vs कार्मेलो हेज के रूप में दो मैच होने वाले हैं। संभावना ज्यादा है कि टोंगा और ऑर्टन अपने-अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। जीत हासिल करने की स्थिति में इन दोनों का सेमीफाइनल में आमना-सामना होगा।

देखा जाए तो टामा और रैंडी मौजूदा समय में एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। यही नहीं, एपेक्स प्रिडेटर ब्लडलाइन मेंबर से केविन ओवेंस का बदला लेने की भी बात कह चुके हैं। यही कारण है कि संभावना ज्यादा है कि SmackDown में सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे पर जबरदस्त हमला करके ब्रॉल की शुरूआत कर सकते हैं।

3- WWE SmackDown में ब्लेयर डेवनपोर्ट का मैच कराके उन्हें डॉमिनेंट सुपरस्टार के रूप में पेश किया जा सकता है

इस साल WWE ड्राफ्ट में ब्लेयर डेवनपोर्ट को SmackDown का हिस्सा बनाया गया था। WWE पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड में वीडियो पैकेज के जरिए डेवनपोर्ट को हाइप करती हुई दिखाई दी थीं। इस वीडियो में ब्लेयर ने कहा कि वो केवल मैच नहीं जीतना चाहती हैं बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों का बुरा हाल करके मैसेज देना चाहती हैं।

ऐसा लग रहा है कि WWE के पास पूर्व NXT सुपरस्टार को लेकर बड़े प्लान मौजूद हैं और संभव है कि इस हफ्ते SmackDown में उनका मैच बुक किया जा सकता है। इस संभावित मुकाबले के दौरान ब्लेयर डेवनपोर्ट को आसान जीत के लिए बुक करके डॉमिनेंट सुपरस्टार के रूप में पेश किया जा सकता है।

2- लोगन पॉल WWE SmackDown में चैंपियन vs चैंपियन मैच में यूएस चैंपियनशिप डिफेंड करने से इंकार कर सकते हैं

WWE King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच होना है। कोडी की माने तो इस मुकाबले में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के साथ-साथ यूएस टाइटल भी दांव पर होगी। देखा जाए तो इस मुकाबले में रोड्स की जीत की संभावना काफी ज्यादा है।

दोनों चैंपियनशिप डिफेंड होने की स्थिति में लोगन के यूएस टाइटल रन का खत्म होना लगभग तय होगा। सोशल मीडिया स्टार इस चीज़ से बचने के लिए चैंपियन vs चैंपियन मैच में यूएस टाइटल डिफेंड करने से इंकार कर सकते हैं। हालांकि, इस बात की संभावना काफी कम है कि WWE लोगन पॉल की इस मांग को पूरी करेगी।

1- WWE SmackDown में पॉल हेमन के साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें ब्लडलाइन से बाहर करने के संकेत दे सकते हैं सोलो सिकोआ

सोलो सिकोआ को पॉल हेमन पर शक हो चुका है। उन्होंने पिछले हफ्ते SmackDown में हेमन से पूछा था कि क्या उन्होंने Backlash France में जे उसो से इशारे से मदद मांगी थी। हेमन ने ना में जवाब दिया था लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिकोआ को उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।

सिकोआ यह कह चुके हैं कि रोमन रेंस की अनुपस्थिति में दिग्गज उनके वाइजमैन होने वाले हैं। हालांकि, पॉल हेमन WWE में रोमन रेंस के प्रति वफादार हैं इसलिए वो इस हफ्ते एंफोर्सर के वाइजमैन के रूप में काम करने से झिझक सकते हैं। इस स्थिति में सोलो सिकोआ उनके साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें ब्लडलाइन से बाहर करने के संकेत दे सकते हैं।