5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते WWE SmackDown में देखने को मिल सकती हैं 

WWE SmackDown Surprises Can Happen: WWE SmackDown का इस हफ्ते एक बार फिर धमाकेदार एपिसोड होने की उम्मीद है। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड के लिए तीन बड़े Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच बुक कर दिए गए हैं। इसके अलावा शो में रोमन रेंस (Roman Reigns) के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी जाने वाली है।

यही नहीं, SmackDown में ब्लडलाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी भी देखने को मिलने वाला है। चूंकि, ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड का आयोजन ऐतिहासिक MSG एरीना में होना है इसलिए इसमें कुछ बड़े सरप्राइज बुक किए जाने की उम्मीद है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में विमेंस MITB के लिए क्वालीफाई करने के बाद बेली को कंफ्रंट करके उनके साथ ब्रॉल कर सकती हैं ब्लेयर डेवनपोर्ट

ब्लेयर डेवनपोर्ट ने पिछले हफ्ते SmackDown में बैकस्टेज बेली का सामना किया था। इस दौरान ब्लेयर ने दावा किया था कि वो विमेंस Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के बाद इसे रोल मॉडल के WWE विमेंस टाइटल पर कैश इन करेंगी। अब इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में ब्लेयर डेवनपोर्ट vs नेओमी vs इंडी हार्टवेल का विमेंस MITB क्वालीफाइंग मैच होना है।

इस बात की संभावना ज्यादा है कि ब्लेयर यह मुकाबला जीतकर लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं। इसके बाद वो एक बार फिर बेली को कंफ्रंट करके उनसे विमेंस चैंपियनशिप जीतने का दावा कर सकती हैं। इस वजह से इन दोनों के बीच बहस हो सकती है और जल्द ही ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे पर हमला करते हुए ब्रॉल की शुरूआत कर सकती हैं।

4- WWE SmackDown में एलए नाइट को पिन करके Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं लोगन पॉल

एलए नाइट काफी समय से लोगन पॉल के खिलाफ यूएस चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते SmackDown में लोगन ने नाइट पर धोखे से हमला करके उन्हें धराशाई कर दिया था। वहीं, इस हफ्ते नाइट vs पॉल vs सैंटोस इस्कोबार का मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलने वाला है।

इस मुकाबले में एलए नाइट और लोगन पॉल ज्यादातर एक-दूसरे का बुरा हाल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लोगन इस मैच में जमकर चीटिंग भी कर सकते हैं। इस वजह से पॉल को मुकाबले में बढ़त मिल सकती है और संभव है कि वो अपने कट्टर दुश्मन एलए को पिन करके मेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं। इस स्थिति में मेगास्टार का यूएस चैंपियन के खिलाफ टाइटल मैच लड़ने का इंतजार और भी लंबा हो जाएगा।

3- WWE SmackDown में जेड कार्गिल विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने से चूक सकती हैं

इस हफ्ते SmackDown में जेड कार्गिल vs टिफनी स्ट्रैटन vs कैंडिस लेरे का विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो WWE में डेब्यू के बाद से ही जेड को टॉप सुपरस्टार दिखाया गया है और उन्हें अभी तक कोई पिन नहीं कर पाया है। यही कारण है कि इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में होने वाले मैच में कार्गिल की जीत की संभावना ज्यादा है।

बता दें, नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन पिछले कुछ समय से टीवी पर दोस्तों के रूप में नज़र आ रही हैं। यही नहीं, नाया ब्लू ब्रांड में जेड कार्गिल की बड़ी दुश्मन हैं। इस वजह से संभावना है कि जैक्स विमेंस MITB क्वालीफाइंग मैच में दखल देकर जेड के दबदबे को समाप्त कर सकती हैं। वहीं, टिफनी यह मैच जीतकर लैडर मैच में जगह बना सकती हैं।

2- WWE SmackDown में जिमी उसो की वापसी हो सकती है

Expand Tweet

जिमी उसो आखिरी बार WrestleMania XL के बाद हुए SmackDown के एपिसोड में टीवी पर नज़र आए थे। ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड में सोलो सिकोआ ने टामा टोंगा के साथ मिलकर जिमी पर अटैक करते हुए उन्हें ब्लडलाइन से बाहर कर दिया था। देखा जाए तो उसो को ब्रेक पर गए हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है।

ऐतिहासिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले WWE के शोज काफी खास होते हैं। यही कारण है कि संभावना है कि कंपनी इस हफ्ते SmackDown के जरिए जिमी उसो की वापसी कराते हुए फैंस को सरप्राइज दे सकती है। जिमी वापसी के बाद ब्लडलाइन से अपना बदला लेना चाहेंगे और उनके ब्लडलाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी में दखल देने की भी संभावना है। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि वो अकेले इस खतरनाक फैक्शन से किस प्रकार निपट पाते हैं।

1- WWE SmackDown में द रॉक की धमाकेदार वापसी हो सकती है

द रॉक आखिरी बार WWE टीवी पर WrestleMania के बाद हुए Raw के एपिसोड में नज़र आए थे। अफवाहों की माने तो रॉक इस हफ्ते MSG में होने वाले SmackDown के एपिसोड के जरिए चौंकाने वाली वापसी कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड में ब्लडलाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमेनी होना है।

इस सेरेमनी के जरिए जैकब फाटू को आधिकारिक रूप से ब्लडलाइन का हिस्सा बनाया जा सकता है। संभव है कि द रॉक इस सेरेमनी के दौरान वापसी करते हुए नए ब्लडलाइन की तारीफ कर सकते हैं। इसके साथ ही रॉक ब्लडलाइन में हुए बदलाव की वजह खुद को बताते हुए फैंस को झटका दे सकते हैं।