WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

WWE SmackDown Surprises: WWE SmackDown का इस हफ्ते King and Queen of the Ring के बाद पहला एपिसोड देखने को मिलने वाला है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड के लिए कोडी रोड्स (Cody Rhodes) की अपीयरेंस का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा Queen of the Ring नाया जैक्स का कोरोनेशन देखने को मिलने वाला है।

साथ ही, अगले बड़े इवेंट Clash at the Castle को लेकर काफी बिल्ड-अप देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि SmackDown के इस एपिसोड में कुछ सरप्राइज भी बुक किए जाएंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में बेली vs पाइपर निवेन का स्टील केज मैच बुक किया जा सकता है

पाइपर निवेन ने पिछले हफ्ते SmackDown में बेली पर जबरदस्त हमला करके उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया था। इसके बाद से ही इन दोनों के बीच मैच होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस हफ्ते Raw में बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन का स्टील केज मैच देखने को मिला था।

जब इस मुकाबले का ऐलान किया गया था तो रोल मॉडल ने X के जरिए निक एल्डिस से उनका पाइपर निवेन के खिलाफ स्टील केज मैच बुक करने को कहा था। संभव है कि बेली इस हफ्ते SmackDown में निक से मिलकर एक बार फिर उनसे स्टील केज मुकाबले की मांग कर सकती हैं। इस स्थिति में एल्डिस उनकी मांग स्वीकार करते हुए मैच को ऑफिशियल कर सकते हैं।

4- WWE SmackDown में लोगन पॉल और एलए नाइट के फिउड की शुरूआत हो सकती है

लोगन पॉल को King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच में हार मिली थी। लोगन ने इस मुकाबले में अपनी यूएस चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की थी। हालांकि, वो ज्यादा समय तक अपना टाइटल डिफेंड करने से बच नहीं सकते हैं। बता दें, कुछ हफ्ते पहले पॉल का बैकस्टेज एलए नाइट से सामना हुआ था।

ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया स्टार SmackDown में एलए नाइट के निशाने पर आ चुके हैं। संभव है नाइट ब्लू ब्रांड में लोगन पॉल के यूएस चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करने को लेकर उनपर तंज कस सकते हैं और उन्हें टाइटल मैच की चुनौती दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोगन शायद ही एलए के खिलाफ आसानी से मैच लड़ने के लिए तैयार होंगे।

3- केविन ओवेंस का WWE SmackDown में ब्लडलाइन के किसी मेंबर के खिलाफ मैच हो सकता है

केविन ओवेंस की Backlash France में ब्लडलाइन (सोलो सिकोआ और टामा टोंगा) के खिलाफ स्ट्रीट फाइट मैच में हालत काफी खराब हो गई थी। इस वजह से ओवेंस को ब्रेक पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बता दें, केविन की पिछले हफ्ते SmackDown में वापसी देखने को मिली थी और उन्होंने रैंडी ऑर्टन को ब्लडलाइन के हमले से बचाते हुए इस फैक्शन पर हमला कर दिया था।

इस चीज़ के जरिए प्राइजफाइटर ने ब्लडलाइन के साथ अपनी दुश्मनी जारी रखी है। ऐसा लग रहा है कि WWE इस दुश्मनी को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते SmackDown में केविन ओवेंस का ब्लडलाइन के किसी मेंबर के खिलाफ मैच बुक कर सकती है। इस स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि केविन इस संभावित मुकाबले में जीत हासिल करके ब्लडलाइन को सबक सिखा पाते हैं या नहीं।

2- WWE SmackDown में एजे स्टाइल्स और निक एल्डिस के बीच झड़प हो सकती है

एजे स्टाइल्स पिछले हफ्ते SmackDown में निक एल्डिस के पास अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच मांगने गए थे। हालांकि, निक ने उन्हें टाइटल मैच देने से मना कर दिया था। स्टाइल्स इससे निराश थे और उनका कहना है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है।

ऐसा लग रहा है कि एजे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और वो इस हफ्ते SmackDown में एक बार फिर एल्डिस से चैंपियनशिप मैच की मांग कर सकते हैं। इस स्थिति में जनरल मैनेजर का सब्र टूट सकता है और वो गुस्से में आकर फिनॉमिनल वन को एक बार फिर चैंपियनशिप मैच देने से इंकार कर सकते हैं। इससे एजे स्टाइल्स को भी गुस्सा आ सकता है और वो निक एल्डिस से झड़प करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

1- WWE SmackDown में कोडी रोड्स के सैगमेंट के दौरान उनपर उनके अगले चैलेंजर द्वारा हमला हो सकता है

जैसा कि हमने बताया कि कोडी रोड्स ने King and Queen of the Ring में लोगन पॉल को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की थी। इस चीज़ के जरिए शायद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच फिउड का अंत हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते SmackDown में कोडी का सैगमेंट देखने को मिलने वाला है।

रोड्स इस सैगमेंट के दौरान लोगन पॉल के खिलाफ हुए चैंपियनशिप मैच और अपने अगले कदम के बारे में बात कर सकते हैं। संभव है कि कोई सुपरस्टार इस सैगमेंट के दौरान दखल देकर अमेरिकन नाईटमेयर पर अटैक करते हुए उनका बुरा हाल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ के जरिए कोडी रोड्स को अपना अगला प्रतिद्वंदी मिल जाएगा।