WWE SmackDown New Year's Revolution रिजल्ट्स: Roman Reigns ने मेन इवेंट में मचाया जबरदस्त बवाल, खतरनाक Superstars की हुई वापसी

SmackDown: WWE SmackDown का New Year's Revolution एपिसोड समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड के मेन इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) जबरदस्त बवाल मचाते हुए दिखाई दिए। वहीं, खतरनाक सुपरस्टार्स ने वापसी करते हुए चौंका दिया। आइए ज्यादा देर ना करते हुए WWE SmackDown New Year's Revolution के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown की शुरूआत में केविन ओवेंस vs सैंटोस इस्कोबार (यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट फाइनल)

- यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में केविन ओवेंस का सैंटोस इस्कोबार से सामना हुआ और यूएस चैंपियन लोगन पॉल ने इस मुकाबले के लिए कमेंट्री टीम को जॉइन किया। मैच की शुरूआत होने पर LWO मेंबर्स क्रूज डेल टोरो और जोएक्विन वाइल्ड का एंजल गार्जा & हम्बर्टो कारिलो के साथ ब्रॉल देखने को मिला और चारों सुपरस्टार्स फाइट करते हुए बैकस्टेज चले गए। वहीं, केविन ओवेंस ने सैंटोस इस्कोबार के ध्यान भटके होने का फायदा उठाकर उनपर जबरदस्त हमला कर दिया। जल्द ही, इस्कोबार ने फाइट बैक किया और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले के अंतिम पलों में सैंटोस ने केविन के स्टनर से खुद को बचाया। हालांकि, ओवेंस ने जल्द ही हील सुपरस्टार को पावरबॉम्ब देने के बाद स्टनर हिट करके पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद लोगन पॉल ने उनके खिलाफ टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए केविन ओवेंस को बधाई दी और दावा किया कि वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। इसके बाद केविन ने लोगन को जबरदस्त पंच जड़ दिया।

विजेता: केविन ओवेंस।

- लोगन पॉल ने बैकस्टेज दिए इंटरव्यू में बताया कि वो Royal Rumble 2024 में केविन ओवेंस के खिलाफ अपना यूएस टाइटल डिफेंड करेंगे। जल्द ही, वहां ऑस्टिन थ्योरी & ग्रेसन वॉलर आ गए। इसके बाद कैमरन ग्राइम्स ने आकर लोगन का मजाक उड़ाया और इस वजह से उनकी हील स्टार्स के साथ झड़प हो गई।

WWE SmackDown में बॉबी लैश्ले & स्ट्रीट प्रॉफिट्स का सैगमेंट

- बॉबी लैश्ले ने प्रोमो देते हुए बताया कि कैसे साल 2023 उनके लिए अच्छा नहीं बीता। उन्होंने दावा किया कि 2024 उनके लिए बेहतर साबित होगा। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स प्रोमो देते हुए दिखाई दिए और उन्होंने टैग टीम टाइटल्स का जिक्र करके जजमेंट डे को धमकी दी। जल्द ही, लैश्ले ने खुद के Royal Rumble मैच में एंट्री का ऐलान कर दिया और तभी एरीना में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद कैरियन क्रॉस, स्कार्लेट और पॉल एलरिंग रैंप पर दिखाई दिए। वहीं, ऑथर्स ऑफ पेन ने पीछे से आकर बॉबी लैश्ले & स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर हमला कर दिया। जल्द ही, क्रॉस भी रिंग में आ गए और उन्होंने ऑथर्स ऑफ पेन के साथ मिलकर बॉबी & स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हालत काफी खराब कर दी।

WWE SmackDown में इयो स्काई vs मीचीन (विमेंस चैंपियनशिप मैच)

- इयो स्काई ने मीचीन के खिलाफ मैच में अपना विमेंस टाइटल डिफेंड किया। मीचीन ने मैच शुरू होते ही इयो स्काई पर दबदबा बनाना चाहा और जल्द ही उन्होंने रोलअप के जरिए इयो को पिन करने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद उन्होंने स्काई को ड्रॉपकिक दिया। जल्द ही, चैंपियन ने फाइट बैक करते हुए उन्हें रॉल थ्रू स्टॉम्प हिट किया। मीचीन ने इयो स्काई को रिंग के बाहर पहुंचाया और उनपर डाइव लगा दी। इसके बाद बेबीफेस सुपरस्टार ने मैच में इयो की हालत खराब करना जारी रखा लेकिन चैंपियन ने भी हार नहीं मानी। अंत में, स्काई ने मीचीन को जीनियस ऑफ स्काई मूव देकर पिन करते हुए अपना टाइटल रिटेन किया।

विजेता: इयो स्काई।

- बैकस्टेज पॉल हेमन ने द रॉक द्वारा दिए प्रोमो का जिक्र करके दावा किया कि दिग्गज ने सुर्खियों में आने के लिए रोमन रेंस का नाम लिया और रेंस vs रॉक के संभावित मैच को लेकर बात की। जल्द ही, दिग्गज ने ब्रॉक लैसनर, कोडी रोड्स और सीएम पंक का भी जिक्र किया। उन्होंने SmackDown में होने जा रहे ट्रिपल थ्रेट मैच को भी हाइप किया और Royal Rumble 2024 में रोमन रेंस की जीत को लेकर बात की।

- बैकस्टेज डैमेज कंट्रोल ने इयो स्काई की जीत सेलिब्रेट की। वहीं, बेली ने ओस्का & कायरी सेन के विमेंस टैग टीम चैंपियंस बनने का दावा किया। इसके बाद डकोटा काई ने बेली के विमेंस Royal Rumble 2024 मैच जीतकर रिया रिप्ली से विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने को लेकर बात की। जल्द ही, बियांका ब्लेयर ने आकर खुद के Royal Rumble मैच जीतने का दावा किया।

WWE SmackDown में प्रिटी डेडली vs बुच & टायलर बेट

- NXT सुपरस्टार टायलर बेट ने बुच के मिस्ट्री टैग टीम पार्टनर के रूप में एंट्री की। बेट ने प्रिटी डेडली के किट विल्सन के साथ मिलकर मैच की शुरूआत की। उन्होंने विल्सन को सबमिशन में जकड़ने के बाद उन्हें ड्रॉपकिक दे दिया। जल्द ही, एल्टन प्रिंस टैग लेकर रिंग में आए और टायलर ने भी बुच को टैग दे दिया। बुच ने रिंग में आते ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और प्रिटी डेडली के रिंगसाइड पर जाने के बाद उन्होंने टाइलर बेट के साथ मिलकर उनपर डबल टीम डाइव लगा दी। इसके बाद भी टायलर बेट & बुच ने टीम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना जारी रखा और अंत में इन दोनों ने किट विल्सन को डबल टायलर ड्राइव मूव हिट किया। जल्द ही, बेट ने विल्सन को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

विजेता: बुच & टायलर बेट।

- बैकस्टेज अशांटे एडोनिस उन्हें टीवी पर इस्तेमाल नहीं किए जाने की वजह से निराश थे और उन्होंने SmackDown के जनरल मैनेजर निक एल्डिस से बात की। निक ने कहा कि उनके पास अशांटे को लेकर कुछ प्लान है।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन vs एजे स्टाइल्स vs एलए नाइट (नंबर वन कंटेंडर्स मैच)

- मैच शुरू होते ही तीनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे पर जबरदस्त हमला कर दिया। जल्द ही, ये तीनों सुपरस्टार्स फाइट करते हुए रिंगसाइड पर आ गए और मेगास्टार ने एपेक्स प्रिडटेर & फिनॉमिनल वन का सिर कमेंट्री टेबल पर पटकना शुरू किया। इसके बाद रैंडी ऑर्टन कमेंट्री टेबल पर एजे स्टाइल्स और एलए नाइट को पटकते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, एजे ने भी रैंडी को टेबल पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद स्टाइल्स ने रिंग में रैंडी को फिनॉमिनल फोरआर्म देना चाहा लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के बाद उन्हें डीडीटी दे दिया। इसके बाद वाइपर RKO देने की तैयारी करने लगे लेकिन एलए नाइट ने उन्हें रिंग के बाहर खींचकर स्टील स्टेप्स से टक्कर दी। वहीं, एजे स्टाइल्स ने एलए पर हमला कर दिया। इस मैच में एक वक्त एलए नाइट ने रैंडी ऑर्टन को BFT देकर पिन किया लेकिन एजे स्टाइल्स ने रेफरी को तीन पिन काउंट करने से रोका। जल्द ही, स्टाइल्स ने नाइट पर जबरदस्त हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। इसके बाद एजे ने स्प्रिंगबोर्ड मूव देकर एलए को पिन किया लेकिन उन्होंने किकआउट कर दिया। इसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग में आ गए और एजे स्टाइल्स ने उन्हें फिनॉमिनल फोरआर्म देना चाहा लेकिन रैंडी ने उन्हें हवा में ही RKO दे दिया। हालांकि, इससे पहले रेफरी पिन काउंट करते नाइट ने उन्हें रिंग के बाहर खींचा। जल्द ही, द ब्लडलाइन की एरीना में एंट्री हुई और उन्होंने तीनों सुपरस्टार्स पर जबरदस्त हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी। निक एल्डिस रिंगसाइड पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। अंत में, सोलो सिकोआ और रोमन रेंस ने रैंडी ऑर्टन को समोअन स्पाइक-स्पीयर कॉम्बो देते हुए बवाल मचा दिया। इसके बाद एल्डिस ने पॉल हेमन से कहा कि Royal Rumble 2024 में रैंडी ऑर्टन vs एलए नाइट vs रोमन रेंस vs एजे स्टाइल्स का फैटल 4 वे मैच होगा।

विजेता: मैच का नतीजा नहीं आ पाया।

