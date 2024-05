WWE King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा दिग्गज, RKO से पूर्व चैंपियन को ढेर करने के बाद भरी हुंकार

Randy Orton: WWE SmackDown का हालिया एपिसोड शानदार रहा और इसका बड़ा कारण मेन इवेंट मैच को कहा जा सकता है। रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) और कार्मेलो हेज (Carmelo Hayes) के बीच पहली बार मुकाबला देखने को मिला। इसमें रैंडी ने जीत हासिल की और वो King of the Ring के अगले राउंड में गए। बाद में वो ब्लडलाइन को धमकी देते हुए भी नज़र आए।

WWE King of the Ring के क्वार्टर फाइनल राउंड का आखिरी मैच रैंडी ऑर्टन और कार्मेलो हेज के बीच आया। मैच की शुरुआत में हेज ने रैंडी के घुटने को निशाना बनाया और फिर पूरे मुकाबले के दौरान लगातार इसी चीज़ को टारगेट करते हुए नज़र आए। एक मौके पर कार्मेलो ने रैंडी ऑर्टन का थोड़ा अपमान कर दिया था। इसके बाद दिग्गज का जमकर गुस्सा फूटा।

उन्होंने पूर्व NXT चैंपियन की हालत खराब की। इसी तरह से मैच आगे बढ़ता गया। अंतिम मोमेंट्स में जब रैंडी ने RKO लगाने की तैयारी की, तो कार्मेलो हेज ने उन्हें रोका और रोलअप द्वारा पिन करने की कोशिश की। रैंडी ने हार नहीं मानी और फिर कार्मेलो के मूव को काउंटर करते हुए अचानक RKO दे दिया। रैंडी की राह आसान हो गई और उन्होंने पिन करके जीत दर्ज की।

रैंडी ऑर्टन ने इसी के साथ WWE King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब अगले हफ्ते उनका सामना टामा टोंगा से देखने को मिलेगा और विजेता की एंट्री क्वार्टर फाइनल में होगी। रैंडी का रिंग में जीत के बाद इंटरव्यू होने वाला था लेकिन स्टेज एरिया पर ब्लडलाइन ने एंट्री की। रैंडी ने बताया कि वो ब्लडलाइन से नहीं डरते हैं। वाइपर ने King of the Ring बनने की बात कही और फिर हुंकार भरते हुए टामा टोंगा को धमकी दी।

WWE SmackDown में हुए अन्य क्वार्टर फाइनल मैचों का नतीजा क्या रहा?

WWE SmackDown में रैंडी ऑर्टन vs कार्मेलो हेज मैच के अलावा कुछ अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का आयोजन भी देखने को मिला। King of the Ring के अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में टामा टोंगा ने एलए नाइट को हराया। दूसरी ओर Queen of the Ring में क्वार्टर फाइनल मैच में बियांका ब्लेयर ने टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स ने जेड कार्गिल पर जीत दर्ज करते हुए अगले राउंड में जगह बनाई।