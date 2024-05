WWE SmackDown में The Bloodline को धूल चटाकर Randy Orton ने फाइनल का कटाया टिकट, 666 दिन तक चैंपियन रहने वाले स्टार से होगी टक्कर

SmackDown Main Event: WWE King and Queen of the Ring 2024 से पहले स्मैकडाउन (SmackDown) का अंतिम एपिसोड शानदार रहा। इस शो के जरिए King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल प्रतिद्वंदी मिल गए हैं। मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) और टामा टोंगा के बीच मुकाबला हुआ। ऑर्टन ने जबरदस्त जीत हासिल की। अब उनका फाइनल मैच 666 दिन तक चैंपियन रहने वाले गुंथर के साथ होगा।

WWE Raw में इस हफ्ते गुंथर ने जे उसो को हराकर King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया था। ब्लू ब्रांड के एपिसोड में ऑर्टन और टोंगा के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। टोंगा ने शुरूआत में ऑर्टन के ऊपर तगड़ा अटैक किया। उन्होंने द वाइपर के बाएं घुटने में ज्यादा अटैक किया।

मैच में धीरे-धीरे ही सही लेकिन ऑर्टन ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने टोंगा को दो बार कमेंट्री टेबल पर पटक कर उनकी हालत खराब कर दी। रैंडी ने एप्रन पर मौजूदा सोलो सिकोआ पर भी हमला किया। टोंगा ने मुकाबले में जीत के लिए काफी हथकंडे अपनाए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में रैंडी ने अपना अनुभव दिखाया और टोंगा को जबरदस्त RKO देकर पिन करते हुए जीत हासिल की।

Expand Tweet

मैच के बाद भी बवाल जारी रहा। सिकोआ ने ऑर्टन के ऊपर अटैक किया लेकिन केविन ओवेंस ने वापसी कर सभी को चौंंका दिया। उन्होंने सोलो की हालत खराब कर उन्हें रिंग से बाहर किया। केविन को देखकर फैंस बहुत खुश हो गए थे। बड़ी बात है कि शो खत्म होने से पहले रैंडी और गुंथर भी एक-दूसरे को घूरते हुए नज़र आए।

WWE King of the Ring 2024 के फाइनल मैच में किसे मिलेगी जीत?

फैंस को अब King and Queen of the Ring 2024 में रैंडी ऑर्टन और गुंथर के बीच धमाकेदार मैच देखने को मिलेगा। दोनों रिंग में क्या कर सकते हैं वो आप सभी को पता है। फैंस को एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जो भी जीत हासिल करेगा उसे King of the Ring का ताज पहनाया जाएगा। सबसे अहम बात है कि जीतने वाले स्टार को SummerSlam 2024 में टाइटल मैच मिलेगा। दोनों सुपरस्टार्स जरूर मैच जीतने के लिए अपना पूरा दम लगाएंगे।

Expand Tweet