WWE ने Roman Reigns के अगले प्रतिद्वंदी के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच का किया ऐलान, तीन दिग्गजों में से कौन देगा ट्राइबल चीफ को चुनौती? 

Roman Reigns: जनरल मैनेजर निक एल्डिस (Nick Aldis) ने इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन (SmackDown) में बहुत बड़ा ऐलान करते हुए रोमन रेंस (Roman Reigns) की मुश्किलें बढ़ा दी। रोमन मौजूदा समय में SmackDown के टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं। वो पिछले तीन सालों से चैंपियन बने हुए हैं और उनसे टाइटल जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका है। बता दें, ब्लू ब्रांड में ट्राइबल चीफ के टाइटल के लिए कई नए चैलेंजर्स सामने आ चुके हैं।

रैंडी ऑर्टन को द ब्लडलाइन के हमले की वजह से डेढ़ साल के लिए एक्शन से दूर होना पड़ा था और Survivor Series 2023 में वापसी के बाद से ही उन्होंने इस फैक्शन के लीडर का सामना करना अपना लक्ष्य बना लिया है। इसके अलावा एजे स्टाइल्स को भी ब्लडलाइन के हमले के बाद कुछ महीने के लिए ब्रेक पर जाना पड़ा था। इसके बाद इस फैक्शन के खिलाफ टैग टीम मैच में जॉन सीना के पार्टनर के रूप में एलए नाइट ने स्टाइल्स की जगह ली थी।रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट का इस हफ्ते SmackDown में सैगमेंट देखने को मिला।

ये तीनों इस चीज़ को लेकर बहस करते हुए दिखाई दिए कि Royal Rumble 2024 में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कौन जगह बनाएगा। इसके बाद निक एल्डिस बाहर आए और उन्होंने ऑर्टन vs स्टाइल्स vs नाइट के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान कर दिया। यह मैच SmackDown के New Year's Revolution स्पेशल एपिसोड में देखने को मिलेगा और इस मैच के विजेता को Royal Rumble 2024 में रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच मिलेगा। रोमन यह मैच बुक होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो इस चीज़ को लेकर बैकस्टेज निक एल्डिस से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए थे।

WWE SmackDown में Roman Reigns ने मचाया बवाल

इस हफ्ते SmackDown के मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स vs सोलो सिकोआ मैच देखने को मिला। यह जबरदस्त मैच साबित हुआ और जब स्टाइल्स इस मुकाबले में जीत हासिल करने के करीब थे तो रोमन रेंस ने दखल देते हुए उनपर अटैक कर दिया था। इस वजह से मैच का DQ के जरिए अंत हो गया था। इसके बाद रैंडी ऑर्टन, जिमी उसो और एलए नाइट भी वहां आ गए और बेबीफेस स्टार्स ने द ब्लडलाइन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि, इसके बाद बेबीफेस स्टार्स के बीच ही ब्रॉल की शुरूआत हो गई थी।