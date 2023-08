WWE दिग्गज Brock Lesnar का एक और दिल जीतने वाला वीडियो आया सामने, Jey Uso के बेटे को दिया खास संदेश

Jey Uso: WWE SummerSlam 2023 के एक बीटीएस वीडियो में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने जे उसो (Jey Uso) के बेटे के साथ अच्छी बातचीत की। जिसका अब खुलासा हुआ है।

लैसनर SummerSlam 2023 में सिंगल्स मुकाबले में कोडी रोड्स से हार गए। लैसनर ने मैच के बाद कोडी का हाथ उठाया और एक भावुक पल में उन्हें गले लगाया। मेन इवेंट में जे उसो ट्राइबल कॉम्बैट में रोमन रेंस से हार गए थे।

इवेंट के एक बीटीएस वीडियो में जिसे WWE ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, ब्रॉक लैसनर को जे उसो के बेटे के साथ घूमते देखा जा सकता है। जब लैसनर वहां से निकलने वाले थे तो उन्होंने बच्चे को एक अच्छा संदेश दिया। उन्होंने "I'm leaving you hanging! Come here!" कहा। इसके बाद लैसनर ने जे के बेटे से हाथ भी मिलाया। जे को लैसनर को "Thank you, Uce" कहते हुए भी सुना जा सकता है।

ब्रॉक लैसनर और कोडी रोड्स के बीच अच्छा मैच इस बार देखने को मिला था। शुरूआत में लैसनर भारी पड़े लेकिन अंत में कोडी ने उन्हें धराशाई कर दिया था। इससे पहले दोनों के बीच दो मुकाबले हो चुके थे। दोनों ने एक-एक मुकाबला जीता था। मुकाबला खत्म होने के बाद भी फैंस को अनोखा पल देखने को मिला था। किसी ने इस पल के बारे में नहीं सोचा था।

दोनों के बीच पासिंग द टॉर्च मोमेंट देखने को मिला। लैसनर ने कोडी से हाथ मिलाया और उन्हें गले भी लगाया। ये देखकर सभी चौंक गए थे। खुद कोडी भी बहुत हैरान थे। इससे पहले ब्रॉक का इस तरह का अंदाज शायद ही फैंस ने कभी देखा होगा।

WWE रिंग में अब ब्रॉक लैसनर कब नज़र आएंगे?

खैर अब लग रहा है कि लैसनर कुछ समय के लिए WWE से ब्रेक लेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो अगले साल अब WWE रिंग में नज़र आएंगे। पिछले कुछ साल लैसनर के लिए कंपनी में शानदार रहे हैं। रोमन रेंस के साथ उनकी राइवलरी जबरदस्त रही थी। बॉबी लैश्ले के साथ भी उन्होंने कुछ अच्छे मैच फैंस को दिए। कोडी के साथ भी उनकी राइवलरी ने फैंस का दिल जीत लिया।