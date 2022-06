4 चीज़ें जो WWE SummerSlam 2022 में Roman Reigns vs Brock Lesnar मैच के दौरान देखने को मिल सकती हैं

WWE में एक बार फिर ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) की वापसी हो चुकी है और बता दें, उनकी पिछले हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड के जरिए वापसी देखने को मिली थी। वापसी के बाद लैसनर ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ अपना फिउड जारी रखा है और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच SummerSlam 2022 में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच भी बुक किया जा चुका है।

चूंकि, पिछले साल WWE में वापसी के बाद से ही ब्रॉक लैसनर टेलीविजन पर रोमन रेंस के खिलाफ दो मैच लड़ चुके हैं इसलिए उनका पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड में वापसी के बाद रोमन रेंस के साथ दुश्मनी जारी रखना चौंकाने वाला पल था। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस साल WWE SummerSlam में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच के दौरान देखने को मिल सकती हैं।

4- WWE SummerSlam 2022 में ब्रॉक लैसनर आखिरकार रोमन रेंस को हरा सकते हैं

जैसा कि हमने बताया कि WWE में वापसी के बाद से ही ब्रॉक लैसनर को रोमन रेंस के खिलाफ दो मैचों में लड़ने का मौका मिल चुका है और इन दोनों मैचों में ही लैसनर को हार का सामना करना पड़ा था। अब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच SummerSlam 2022 में तीसरा मैच होने जा रहा है और WWE शायद ही लगातार तीसरी बार लैसनर को रोमन रेंस के खिलाफ हार के लिए बुक करना चाहेगी।

यही कारण है कि संभव है कि ब्रॉक लैसनर इस साल SummerSlam में रोमन रेंस को हराते हुए नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ब्रॉक लैसनर इस चीज़ के जरिए रोमन रेंस से अपना बदला ले लेंगे। वहीं, रोमन रेंस उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक टूटने और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप गंवाने की वजह से ब्रेक पर जाने का फैसला कर सकते हैं।

3- रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच में ड्रू मैकइंटायर का दखल देखने को मिल सकता है

ड्रू मैकइंटायर पहले ही सिंतबर में होने जा रहे WWE Clash at the Castle इवेंट में रोमन रेंस को मैच के लिए चैलेंज कर चुके हैं, हालांकि, रोमन ने अभी तक उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया है। बता दें, SummerSlam के बाद अगला इवेंट Clash at the Castle ही है। यही कारण है कि SummerSlam में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच में मैकइंटायर का दखल देखने को मिल सकता है।

संभव है कि ड्रू मैकइंटायर मैच में दखल देने के बाद रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर पर हमला करके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपना दावा ठोक सकते हैं। इसके बाद रोमन रेंस किसी तरह अपने साथियों की मदद से यह मैच जीत सकते हैं और मैकइंटायर से बदला लेने के लिए रोमन Clash at the Castle में उनके खिलाफ मैच सेटअप कर सकते हैं।

2- WWE दिग्गज पॉल हेमन SummerSlam में आखिरकार रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं

WWE दिग्गज पॉल हेमन लंबे समय से रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल बने हुए हैं। बता दें, एक समय जब रोमन रेंस को पॉल हेमन द्वारा उन्हें धोखा देने का शक हुआ था तो रोमन ने पॉल को अपनी टीम से निकाल दिया था। हालांकि, Royal Rumble 2022 इवेंट के दौरान ये दोनों सुपरस्टार्स एक बार फिर साथ आ गए थे।

देखा जाए तो पॉल हेमन WWE में अपने करियर के दौरान कई सुपरस्टार्स को धोखा देते हुए दिखाई दे चुके हैं। यही कारण है कि संभव है कि पॉल हेमन इस साल SummerSlam में रोमन रेंस को धोखा देकर अपने पुराने क्लायंट ब्रॉक लैसनर को नया चैंपियन बनने में मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा और संभव है कि इस धोखे के बाद रोमन बेबीफेस टर्न ले सकते हैं।

1- WWE SummerSlam 2022 में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन के जरिए नया चैंपियन मिल सकता है

WWE में जल्द ही Money in the Bank इवेंट का आयोजन होने वाला है और इस इवेंट में इस साल के मेंस & विमेंस MITB विजेता मिलेंगे। इन दोनों विजेताओं के पास अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने का मौका होगा। बता दें, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगली बार SummerSlam में डिफेंड किया जाने वाला है।

देखा जाए तो इस मैच के दौरान मेंस MITB विजेता के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नया चैंपियन बनने का शानदार मौका होगा। यही कारण है कि इस साल SummerSlam में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच के दौरान MITB ब्रीफकेस होल्डर का दखल देखने को मिल सकता है और वो सुपरस्टार इस मैच के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके नया अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनकर सभी को चौंका सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far