WWE SummerSlam के लिए Roman Reigns के संभावित प्रतिद्वंदी का हुआ खुलासा, दिग्गज से होगा मुकाबला?

WWE WrestleMania 38 में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद से ही रोमन रेंस (Roman Reigns) ने अभी तक अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है। उनका पहला टाइटल डिफेंस जुलाई में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में होने की उम्मीद है। अब रोमन रेंस के Money in the Bank और समरस्लैम (SummerSlam) के लिए संभावित प्रतिद्वंदी का खुलासा हो गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार Money in the Bank में रोमन रेंस का मुकाबला रिडल के खिलाफ होगा और SummerSlam में वो RK-Bro के दूसरे मेंबर और दिग्गज सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन से भिड़ेंगे। Wrestling Observer Newsletter के डेव मेल्टजर ने रोमन रेंस को लेकर कहा,

"रोमन रेंस के लिए मौजूदा प्लान है कि वो Money in the Bank में रिडल के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे और फिर SummerSlam में चैंपियनशिप को रैंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। इसके बाद सितंबर में यूके में होने वाले Clash at the Castle में उनका सामना ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ होगा।"

WWE में रोमन रेंस ने कब लड़ा था अपना आखिरी मुकाबला?

आपको बता दें कि रोमन रेंस ने WWE में अपना आखिरी मुकाबला पिछले हफ्ते हुए WrestleMania Backlash में लड़ा था। यहां उन्होंने द उसोज के साथ टीम बनाकर RK-Bro और ड्रू मैकइंटायर का सिक्स मैन टैग टीम मैच में सामना किया था। रोमन रेंस ने इस मैच में रिडल को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

इसके अलावा रोमन रेंस लगातार लाइव इवेंट्स में भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Hell in a Cell होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका मुकाबला इस इवेंट में नहीं होगा। पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि WrestleMania 38 के बाद रोमन रेंस का पहला प्रतिद्वंदी ड्रू मैकइंटायर हो सकते हैं, लेकिन यूके में होने वाले बड़े इवेंट के कारण WWE ने इस प्लान को आगे के लिए रोक दिया।

वैसे जिस तरह रोमन रेंस की वजह से रिडल और रैंडी ऑर्टन को द उसोज के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप गंवानी पड़ी, उसे देखकर डेव मैल्टजर की रिपोर्ट सही होती दिखाई दे रही है। निश्चित जब रिडल और रोमन रेंस आमने-सामने होंगे तो फैंस को काफी मजा आएगा। इसके अलावा फैंस काफी समय से रैंडी ऑर्टन vs रोमन रेंस के बीच मैच देखना चाहते हैं और SummerSlam में उनकी इच्छा पूरी हो सकती है।

Edited by मयंक मेहता